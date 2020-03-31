وزير النقل عن الجرارات الجديدة : ضغطنا على الأمريكان وقولنالهم عايزين الصفقة دي

قال: "بنصرف حاليا على السكة الحديد دلوقتي 141 مليار جنيه ، وهذا إنفاق للتطوير فقط وشغالين ولن نتوقف بإذن الل"ه.

أكد وزير النقل كامل الوزير ، مساء الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية استجابت للرغبة المصرية وضغطوها للإسراع في تسليم صفقة الجرارات الجديدة .

وكانت هيئة ميناء الإسكندرية استقبلت صباح اليوم الدفعة الثانية وقدرها 20 جراراً سكة حديد جديدة ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدات وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الإسطول الحالي الذى تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة جنرال اليكتريك ”GE Transportation ”.

وقال وزير النقل في مداخلة مع برنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “اتصلنا برئيس شركة جنرال إليكتريك شخصيا وكذلك البنك الكندي الممول للصفقة واتعاقدنا مع شركة نقل من عندنا علشان ننقل الجرار، غير الـ 10 جرارات اللي جبناهم قبل كدة فيه 20 وصلوا أمبارح”.

وأضاف: “لما ضغطنا على الأمريكان وقولنالهم إحنا عايزين الصفقة دي واستجابوا فورا وشحنوا الجرارات يوم 7 مارس ووصلت الميناء امبارح”.

وزير النقل : إحنا فلوسنا معانا ونقدر نتحرك ونقدر نشتري

وأكد جاهزية مصر في شراء الجرارارات، قائلا: “إحنا فلوسنا معانا ونقدر نتحرك ونقدر نشتري وده اللي حصل في الدفعة الأولى من الجرارات الـ 10، وفيه 20 جرارات دلوقتي جاهزين برضو وهنبعت الباخرة وتجيبهم على نص شهر أبريل هتتشحن وعلى أول مايو هيكون عندنا 50 جرار جديد إن شاء الله، وعلى نهاية أكتوبر يكون عندنا كامل الصفقة الـ 110 جرار”.

وقال إن “مسؤولي الحجر الصحي طلعوا على المركب وكشفوا على كل طاقم المركب وبدأنا نعقم إحنا في وزارة النقل 6 ساعات ونطهر ونغسل في الـ 20 جرار خلصناهم امبارح بالييل ..الجرار نازل جديد بيلمع”.

وأضاف وزير النقل: “إحنا آخر جرار دخل عندنا في السكة الحديد سنة 2009 من 11 سنة، ووتوقفوا عن العمل نتيجة نقص قطع الغيار وليس نتيجة عيوب الصناعة، لكن بدون قطع غيار مش هتشتغل، واحنا وعينا الدرس وفي تعاقد الـ 110 جرار جديدة معاه عقد صيانة وتشغيل لمدة 15 سنة”.

وتابع “إجمالي اللي متعاقدين عليهم من جرارات 250 جرار تكليفتهم تتجاوز 780 مليون دولار، ولو ضيفت عليهم الجرارات اللي بيعاد تأهليلها هتتجاوز التكلفة 1.3 مليار دولار بنصرفها على قوة الجر في السكة الحديد بس”.

وتطرق إلى قطارات البضاعة وتوجه الدولة للاهتمام بها، قائلا: “عندنا موضوع مهم جدا لازم نهتم بيه وهو قطارات البضاعة، فمن المهم ننقل بضاعة بالسكة الحديد حتى نحمي الطرق اللي بتتبهدل من الحمولات الثقيلة وكذلك الكباري، فعشان نواجه الحمولات الكبيرة دي لازم نهتم بنقل البضاعة بالسكة الحديد”.

وأضاف: “الأمر الآخر داخل السكة الحديد، ولازم ندعم تذكرة الدرجة الثانية والثالثة إنما الـ VIP والفاخر بيجيب تكلفته ولازم نكسب من نقل البضاعة وحاليا بننقل 0.3% فقط بالسكة الحديد بينما المفروض النسبة تبقى لا تقل عن 5%”.

141 مليار جنيه لدعم مرفق السكة الحديد

وتابع: “هيبقى عندنا جرارات زيادة نقدل نقطر بها قطارات بضاعة، ومعظم تجارة مصر ومعظم النقل في مصر خارج من الموانئ ورايح للموانئ، وكنت بكلم وزير النقل الاردني كان بيقولي علشان خاطري وقفوا مرور الشاحنات من النفق علشان نقدر بس ننقل الشحنات اللي بتروح لنويبع عبر الجسر العربي إلى الأردن”.