وزير النقل : عقوبات مغلظة لعدد من موظفي وكمسارية السكة الحديد

تفقّد الوزير الساحة الخارجية وأرصفة المحطة وشبابيك التذاكر، ولاحظ الوزير، خلال جولته، دخول عدد من الركاب دون تذاكر للمحطة

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية مفاجئة لمحطة مصر للسكك الحديدية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك لمتابعة انتظام حركة القطارات وسير العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وانضباط العاملين بالمحطة، حيث تفقّد الوزير الساحة الخارجية وأرصفة المحطة وشبابيك التذاكر، ولاحظ الوزير، خلال جولته، دخول عدد من الركاب دون تذاكر للمحطة، كما اشتكى عدد من الركاب، خلال لقاء الوزير معهم، من عدم قيام الكمسارية بإحدى رحلات خط القاهرة/ كفر الشيخ بتحصيل التذاكر من الركاب.

وهو ما أكد الوزير معه أن السماح بدخول الركاب دون تذاكر وعدم تحصيل قيمة التذكرة يعد نوعًا من أنواع الإهمال والتقصير والتخاذل في حق هيئة السكة الحديد وفي حق الشعب المصري الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي الهام، ووجّه الوزير بتحويل كل المتسببين في الحالتين للتحقيق الفوري وتعليظ العقوبات.

وأشار إلى أنه لا مكان لمتخاذل أو مقصّر، ويجب أن يكون التطهير مواكبًا لما يتم تنفيذه من مخططات ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها.

وشدد على ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة دون تذكرة وحوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وكذلك ضرورة الإسراع في تركيب البوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات دون تذاكر.

وحيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات (مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر).

وتهيب وزارة النقل بجمهور الركاب ضرورة الحصول على تذكرة السفر من شبابيك التذاكر الموجودة خارج المحطة؛ لعدم تعرضهم لدفع غرامة التهرب من دفع قيمة التذكرة.

كما شدد الفريق مهندس كامل الوزير على قيادات السكة الحديد بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.

وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، وضروة تأدية كل موظف بالسكة الحديد المهام الموكلة اليه بأعلى درجات الانظباط.

وِأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عددًا كبيرًا من الجولات المفاجئة لكل قطاعات السكة الحديد؛ لمتابعة انتظام العمل على مدار 24 ساعة.

كما أكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيد عدد كبير من الكوادر الشابة في مناصب قيادية بالهيئة بعد تأهيلهم التأهيل المناسب.