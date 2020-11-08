وزير النقل : عقد مؤتمر تكنولوجيا النقل «Trans MEA» في موعده

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، إن الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل Trans MEA تقام في ظل الظروف العصيبة التي يواجهها العالم حالياً مع تزايد أعداد الإصابات في الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأضاف وزير النقل، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن إقامة المعرض، تأتي تماشياً مع حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل على دعم وتطوير وسائل النقل، ومن ثم كان الإصرار على إقامة الدورة الثالثة في موعدها.

ولفت إلى أنه فى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي .

وكذا الموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية بالإضافة إلي مشروعات التحول الرقمي بكافة قطاعات النقل .