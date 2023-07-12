وزير النقل: عقد دورات تدريبية لتنشيط سياحة يخوت السفاري

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير رئيس المجلس الاعلى لمعهد تدريب الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالتنسيق مع معهد تدريب الموانى والمختصين في وزارة السياحة ومحافظة البحر الاحمر وغرفة سياحة الغوص لتنفيذ دورات تدريبية ودورات تنشيطية للعاملين على اليخوت السياحية فى مهنة (ريس بحرى عائمة بحرية) وفى مهنة (بحرى عائمة بحرية).

وأضاف وزير النقل: ”تم البدء فى تنفيذ هذه الدورات بمدينة الغردقة أعتباراً من 8-7-2023 لمدة اسبوعين متتالين مجاناً مساهمة من الجهات عاليه تجاه العاملين في مجال يخوت السفاري لتكون دورتين يوميا (دورة بحرى صباحا، ودورة ريس بحرى مساءا)“.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت في ، واتخاذ كل الإجراءات التي تساهم في تنمية الاستثمارات السياحية بشكل كبير وفي اطار خطة وزارة النقل للاهتمام والنهوض بالعنصر البشرى وبناء القدرات الفنية لتلك الكوادر الهامة فى رفع مستوى الأمن والسلامة للعاملين فى قطاع سياحة اليخوت بما يحقق تقديم خدمة بكفاءة عالية لراغبى الحصول على سياحة السفارى واليخوت السياحية بالبحر الأحمر.

وتهيب وزارة النقل بالراغبين فى تجديد او تنشيط شهاداتهم الحاصلين عليها الأنضمام لتلك الدورات متمنين لجميع العاملين فى هذا المجال التوفيق والنجاح.