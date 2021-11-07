وزير النقل: عربات جديدة للسكة الحديد قبل نهاية العام

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن عربات السكة الحديد ستكون جديدة أو تم تجديدها قبل نهاية العام، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA الذي انطلق صباح اليوم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار “الطريق إلى 2030”.

وصرح وزير النقل أن الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA تقوم بتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية لتحقيق النقل الجماعى الأخضر المستدام (صديق البيئة)، الذي يعتبر أساس التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي تربط الحاضر بالمستقبل وتُعيد إحياء دور مصر التاريخي في الريادة الإقليمية، جاء ذلك في تصريحات على هامش افتتاح الرئيس السيسي للمعرض.

واستعراض وزير النقل أهم مشروعات الوزارة النقل في مجال السكة الحديد، حيث تم التعاقد على توريد 1300 عربه سكة حديد جديدة للركاب وصل منها 500 عربة حتى الآن، وستصل باقي الدفعات تباعاً، وجاري تجهيز إجراءات توقيع عقد مع الشركة الموردة (ترانس ماش هولدينج)، لصيانه هذه العربات.

أما بالنسبة لخطوط السكة الحديد، أوضح الوزير أن تم تجديد 800 كيلو متر سكه حديد، وذلك علي المواقع المختلفة في شبكه خطوط السكة الحديد، لا سيما أن عمليات التجديد تتم بأحدث وسائل التكنولوجيا.

وبخصوص تطوير منظومة الإشارات، فجاري الان تنفيذ وتطوير الخطوط الرئيسية والتي تغطي حوالي 1900 كيلو متر، وتشمل انشاء أبراج إشارات مزودة بنظم تكنولوجية حديثه داخل الأبراج على السكة لزيادة عوامل السلامة والأمان.

تطوير ورش ومعدات السكة الحديد بهدف تحسين بيئة العمل

وبالنسبة لورش السكك الحديدية أضاف وزير النقل: تم تطوير الورش والمعدات بهدف تحسين بيئة العمل داخل الورش وتم الاهتمام والارتقاء بالعنصر البشري عن طريق التدريب بمعهد وردان والمنشئ على مساحه 150 فدانا، والذي تم تطوير كافة المنشآت به، وكذلك تم تطوير المناهج التعليمية والمعامل، وتم تحويله من مدرسه فنيه الى معهد فني تكنولوجي، كما ان القوات المسلحة ساهمت في تأهيل 300 مهندس و1000 فني وتفضل الرئيس بمقابلتهم بالإسكندرية كما أنه جارى تركيب بوابات بالمحطات الرئيسية لتنظيم حركه مرور الركاب للمساهمة في السيطرة على الإيرادات والعوائد المادية للسكك الحديدية.

كما تم استعراض اهم مشروعات شركه ترانس اي تي التابعة لهيئة السكك الحديدية، حيث كانت القيادة السياسية قد وجهت العام الماضي بميكنة محطات سكك حديد مصر على غرار محطات مترو الانفاق وتركيب بوابات الكترونيه للتحكم والسيطرة، وكانت المرحلة الأولي هي أربعة محطات رئيسية هي (القاهرة والجيزة وسيدي جابر والإسكندرية)، ويتم تنفيذ ذلك بالتعاون مع شركة محلية مصرية.

ولفت وزير النقل إلى أنه جاري تطوير وميكنة محطة دمنهور كمحطة نموذجية بمنظومة محلية الصنع بالكامل بنسبة 90%، وتعمل هذه المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين لتواكب جميع أنظمة وسائل المواصلات الحديثة مثل المترو ومرفق النقل العام، وتم توفير قنوات بيع داخل المحطات وخارج المحطات ومنها تطبيقات الموبايل ابيليكيشن، وكذلك تطوير نظام البوابات الإلكترونية ووضع منظومة كاميرات المراقبة للمحطات الداخلية، والمنظومة بالكامل مرتبطة بالرقم القومي للمواطن وهي جاهزة للتكامل مع الكارت الموحد المواصلات بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة.