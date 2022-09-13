وزير النقل: عدد قطارات مشروع مونوريل شرق وغرب النيل سيبلغ 70 قطارا

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير أن عدد قطارات مشروع مونوريل شرق/ غرب النيل سيبلغ 70 قطارا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع وزير النقل؛ لاستعراض عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا.

وتناول الوزير خلال اللقاء عددا من المشروعات التي تقوم الوزارة حاليا بتنفيذها، في إطار خطتها لتحديث منظومة النقل بكافة أنواعه على مستوى الجمهورية.

وشرح وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروع مونوريل شرق/غرب النيل، الذي يصل طول مساره في شرق النيل إلى 56.5 كم بعدد 22 محطة، كما يصل طول مسار خط مونوريل غرب النيل إلى 42 كم بعدد 13 محطة.

وقال الوزير: يتم تنفيذ مشروع المونوريل في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، كما تعمل على تخفيض معدلات التلوث البيئي وتخفف من كثافة الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وفي الوقت نفسه تعمل على جذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.

وزير النقل الفريق كامل الوزير

عدد قطارات مونوريل شرق النيل تبلغ 40

وأوضح أنه من المخطط أن يتكامل خط مونوريل شرق النيل (خدمة نقل الركاب) مع الخط الثالث للمترو في محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي (LRT) بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

وأكد تحقيق نسب إنجاز متقدمة، وجار العمل حاليا لاستكمال أعمال الإنشاءات للخط، مستعرضا في هذا الصدد لقطات مصورة لعرض نماذج لبعض القطاعات التي تم استعادة كفاءة الطريق بها بعد تركيب الكمرات العلوية فيها.

ولفت إلى أن عدد القطارات التي سيتم توريدها لمونوريل شرق النيل يبلغ 40 قطارا.

ولفت وزير النقل إلى أنه من المخطط أن يتكامل خط مونوريل غرب النيل (خدمة نقل الركاب) مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة وادى النيل، كما تتكامل الخدمة في محطة نقابة المهندسين مع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح – الفيوم).

واستعرض أعمال الإنشاءات وإقامة الأعمدة وعمل التحويلات اللازمة في مسار الخط، بالإضافة إلى الإنشاءات الخاصة بالمحطات التي يشملها خط غرب النيل، الذي يبلغ عدد قطاراته، والتي سيتم توريدها، 30 قطارا.