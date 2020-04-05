نقل وملاحة

وزير النقل : عدد ركاب المترو اقترب من المليون اليوم «هل الناس مش خايفين»

شدد على ضرورة أن يكون القادم إلى العاصمة القاهرة، لديه التزامات هامة لا تقبل التأجيل في ظل الإجراءات الحالية
المال - خاص 9:21 م, الأحد, 5 أبريل 20 9:21 م, الأحد, 5 أبريل 20

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كشف وزير النقل كامل الوزير، عن زيادة عدد ركاب المترو اليوم الأحد، بما يقترب من مليون، معربا عن استعرابه من هذا الزيادة في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا ، متسائلا : “هل الناس اطمئنوا ومش خائفين؟”.

وقال وزير النقل في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامجه “على مسؤوليتي” : “النهاردة لاحظت أن تقريرا وصل لي يفيد بوجودة زيادة عدد ركاب المترو “.

وأضاف: “الأرقام تشير إلى أن يوم الجمعة 27 مارس ركب حوالي 211 ألف المترو، والجمعة السابقة 296 بما يعني زيادة 85 ألفا”.

وتابع: “أمس السبت ركب المترو 458 ألفا، ولحد ما قبل أغادر الساعة ستة كان هناك 900 ألف بما يعني إننا دخلنا على مليون راكب”.

وأعرب عن استغرابه من هذه الأعداد في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا ، قائلا: “الأعداد في ازدياد والناس كانت في البداية خائفين (..) هل اطمئنوا شويه ومش خايفيين الآن؟”.

وأوضح أنه سأل عجوزا عن سبب قدومه لركوب المترو، قبل أن يوضح له أن جاء عبر قطار مزدحم من منوف لزيارة ابنته في الحلمية ويركب المترو حاليا للوصول إليه ومعه أكل.

واستنكر هذه المواقف التي تحدث من جانب البعض، مؤكدا أن الأرقام في ازدياد وهذا يحتاج توعية من الإعلاميين.

وشدد على ضرورة أن يكون القادم إلى العاصمة القاهرة، لديه التزامات هامة لا تقبل التأجيل في ظل الإجراءات الحالية، مضيفا: “لابد نأخذ بالنا”.

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بقلم المال - خاص

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