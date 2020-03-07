وزير النقل : طريق «القاهرة– أسوان» يسهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير إن طريق “القاهرة- أسوان” الصحراوى الغربى سيسهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد. جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها وزير النقل ليتابع أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق “القاهرة– أسوان” الصحراوى الغربى، وهى المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، حيث يدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق.

بدأت الجولة بتفقُّد كوبري تقاطع طريق الفيوم مع طريق أسيوط الصحراوي الغربي وتفقُّد أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم بالطريق، ثم قطاعات المشروع المختلفة، حيث تم تقسيمه إلى 11 قطاعًا لسرعة الإنجاز، والتقى الوزير العاملين والمهندسين، وأكد ضرورة العمل على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ الأعمال والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

وكان في استقبال الفريق وزير النقل في القطاع السابع من المشروع، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأكد الوزير أن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات بواقع 3 حارات فى اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرسانى بواقع حارتين لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار، لافتًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء 21 عملًا صناعيًّا “5 كبارى و16 نفقًا”.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية على هامش الجولة، أن هذا الطريق سيكون حرًّا مثل طرق “القاهرة– الإسكندرية”، و”القاهرة– السويس”، و”شبرا– بنها” الجديد، والدائري الإقليمي، ويسهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد وأنه سيكون جزءًا من محور “القاهرة/ كيب تاون”.

وأضاف أن كل مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة، وأن مشروعات الطرق، وخاصة في الصعيد، تعتبر نموذجًا واضحًا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى بمصر.

وأوضح أنه بخصوص المشروع القومي للطرق تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالي أطوال 7000 كم، بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه منذ عام 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية ليصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة، إلى 30.5 ألف كم.