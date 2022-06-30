وزير النقل : صرف 50 ألف جنيه إعانة لضحايا حادث قطار بضائع البحيرة

قرر كامل الوزير، وزير النقل، صرف مبلغ 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأبناء ضحية حادث قطار البضائع، وتعيين 3 من أبناء السيدة المتوفاة في الخدمات المعاونة في إحدى شركات وزارة النقل، وكذلك تخصيص وحدة سكنية لأبناء ضحية حادث القطار.

وقدم الوزير، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأبناء عائشة خليفة عبد السميع، ضحية حادث قطار البضائع الذي وقع في منطقة البستان قبلي التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة الأسبوع الماضي، وأسفر عن انقلاب عدد من عربات القطار المحمل بالغلال ، واصطدام القطار بمنزل السيدة ووفاتها.

كما نقل وزير النقل تعزية رئيس الجمهورية لأبناء ضحية حادث قطار البضائع ، وتأكيده على تلبية مطالبهم.

وكانت منطقة البستان قبلي التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، شهدت الأسبوع الماضي وقوع حادث انقلاب قطار بضائع مما نتج عنه خروج عدد من عربات القطار المحمل بالغلال، واصطدام إحدى عربات القطار بمنزل مما أسفر عن وفاة عائشة خليفة عبد السميع، 60 عاما.