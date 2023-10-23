وزير النقل: شركة الجسر العربي تُعزز المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن شركة الجسر العربى تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية، وتقوم بدور كبير فى تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية.

جاء ذلك -على هامش اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب- خلال انعقاد أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة في دورتها الـ81 في مدينة الاسكندرية بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، والمهندسة وسام التهتموني وزير النقل الأردني، ورزاق السعداوي وزير النقل العراقي.

واستعرضت الجمعية العمومية الموقف المالي، ونشاط الشركة خلال الفترة من 1-1-2023 حتى 30-9-2023، حيث حققت الشركة نتائج إيجابية ملحوظة، وذلك من خلال خطط العمل التي وضعتها إدارة الشركة لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه أعمال الشركة في ظل ظروف عمل صعبة ومعقدة، وأحداث عالمية وإقليمية متسارعة ومفاجئة، كان آخرها الحرب على غزة، حيث عملت إدارة الشركة على زيادة وتنويع مصادر دخل الشركة، والتركيز على مميزات وعناصر الجذب المتوافرة بالخط البحري العقبة-نويبع، والتركيز على عناصر القوة التي تتمتع بها الشركة، ومن خلال متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة بما يضمن تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

كما تم استعراض سياسة الشركة لتطوير وتحديث أسطولها البحري، حيث تم شراء باخرة الشحن “أور”، بناء عام 2009، وبطاقة استيعابية تصل الى (100) شاحنة، وبارتفاع كراج يصل الى 6.8 م، وبسرعة تصل الى 21 عقدة بحرية، وسيساهم انضمام باخرة الشحن “أور” الى أسطول بواخر الشركة في رفع تنافسية خط العقبة-نويبع، وسيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجاري عبر هذا الخط الحيوي، حيث تم نقل ما يزيد على 165 ألف مسافر بنسبة زيادة بلغت 31%، ونقل عدد 38,725 شاحنة بنسبة زيادة بلغت 36%، وذلك منذ بداية العام وحتى تاريخ 30-9-2023.

كما أقرت الجمعية العمومية الموازنة التخطيطية للشركة لعام 2024، والتي تهدف الى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين على خط العقبة-نويبع، واستغلال أسطول بواخر الشركة من خلال العمل على خطوط ملاحية جديدة، والتوسع بسياسة التأجير، وشراء وحدات بحرية جديدة.

توفير كل التسهيلات للشركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق

وأكد وزراء النقل على أهمية الاستمرار بهذا النهج، والعمل دائماً للحفاظ على هذه الشراكة العربية المميزة، وتوفير كافة التسهيلات للشركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وتنشيط حركة السياحة البينية من خلال مشاريع وبرامج سياحية تشاركية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدول الثلاث.

كما اشار الفريق مهندس كامل الوزير على عمق العلاقات التاريخية التى تربط مصر مع أشقائها فى الأردن والعراق، وأهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة فى مجالات النقل المختلفة.

وأشار وزير النقل إلى أن شركة الجسر العربى تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير فى تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية،

وأكد ضرورة الاستمرار في فتح أسواق جديدة والاستمرار فى تطبيق خطط الشركة لإدخال مراكب جديدة لاستمرار تحقيق أفضل النتائج، خاصة وان الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتحديث السفن التابعة لكل شركات الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي باستعادة قوة الاسطول التجارى المصرى.

كامل الوزير: وزارة النقل تضع كافة إمكانتها لاستمرار نجاح شركة الجسر العربي

ولفت كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تضع كل إمكانتها لاستمرار نجاح الشركة واستمرار تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب وأهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التى حققتها الشركة والاستمرار بنهج التطوير والتحديث وتوفير كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الثلاث، وبما يؤدى إلى تحقيق الربط بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام ونائبيه وكافة العاملين بالشركة.

كما أكد وزير النقل المصري أن الشركة ومعبرها هى جزء من طريق النقل العربى، والذى يرتبط بالممر اللوجستى الذى تنفذه مصر بين طابا والعريش للربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط وتسهيل نقل التجارة العربية.

من جهتها، أشادت المهندسة وسام التهتموني بالعمل الذي تقوم به إدارة الشركة من خلال تحويل التحديات الى فرص والاستفادة منها لزيادة وتنويع مصادر دخل الشركة، الأمر الذي يؤكد مدى قدرة إدارة الشركة على تحقيق النتائج المرجوة بالرغم من الظروف المحيطة بأعمال الشركة.

وأكدت أهمية هذه الشراكة العربية الفريدة، واهمية المحافظة على نجاحتها المستمرة، من خلال الاستمرار بتقديم الدعم اللازم لها لتسهيل اعمالها، وأكدت أيضا أهمية التعاون بين الدول الثلاث في كل المجالات، لا سيما مجال النقل، لما له من مساهمة إيجابية في حركة التجارة والصادرات والواردات بين الدول العربية.

من جانبه، أشاد المهندس رزاق السعداوى بالعمل المشترك للثلاث دول فى تعزيز التجارة البينية والدور العظيم الذى تقوم به شركة الجسر العربى للملاحة وحرصها الدائم على تطوير بواخرها وأسلوب الادارة الجيد.