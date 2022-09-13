وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية، لافتا إلى آن إجمالي أطوال المنظومة سيبلغ 1985 كم.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع وزير النقل؛ لاستعراض عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا. وتناول الفريق كامل الوزير خلال اللقاء عددا من المشروعات التي تقوم الوزارة حاليا بتنفيذها، في إطار خطتها لتحديث منظومة النقل بكافة أنواعه على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء، تطرق وزير النقل إلى الحديث عن الموقف التنفيذي لشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال يصل إلى 1985 كم وعدد محطات يبلغ 60 محطة.

وزير النقل الفريق كامل الوزير

وأشار إلى أن منظومة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها تعد شرايين لخدمة العملية التنموية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات، كما أنها أيضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقلها، حيث يشمل المشروع قطارات سريعة (250 كم / ساعة )، و قطارات إقليمية (160كم / ساعة )، بجانب جرارات بضائع (120 كم / ساعة ).

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لشبكة القطار السريع للخط الأول (العين السخنة – مرسى مطروح – الفيوم) بطول 660 كم من حيث الإنشاءات وأعمال تنفيذ الكباري.

كما استعرض الوزير الموقف الحالي لكل من الخط الثاني (الفيوم – بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كم، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم.

كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروع النقل الذكي على الطرق السريعة ITS (المرحلة الأولى)، ومنها طريق شبرا/ بنها الحر، والطريق الدائري، بالإضافة إلى طريق القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد.

وأكد أن منظومة النقل الذكي، يتم تطبيقها على الطرق كمرحلة أولى تعد هي الأكثر كثافة في مصر، مشيرًا إلى أن المنظومة تعمل إلكترونيًا، وتستهدف بشكل عام دعم الطرق التي تم تطويرها بوسائل تكنولوجية حديثة تعمل على رفع نسب الأمان، وتقليل الحوادث على الطرق السريعة، ورصد المخالفات إلكترونيًا، ما يقلل الزحام ويحافظ على حياة المواطنين.