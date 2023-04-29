وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي السريع تربط جميع الموانئ البحرية

قال وزير النقل الفريق مهندس

الوزير إن شبكة القطار الكهربائي السريع ستربط بين جميع الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وذلك في إطار إنشاء ممرات لوجيستية ترتكز على الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين/ مطروح في المسافة من منطقة البدرشين غرب النيل وحتى تقاطع مسار القطار مع طريق وادي النطرون/ العلمين، ورافقه رئيسي الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة القومية للأنفاق، واستشارى المشروع، والشركات المنفذة لمشروع الخط الاول من الشبكة، حيث يأتي تنفيذ المشروع في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تنفيذ شبكة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

وبدأت الجولة بتفقد الوزير الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع التي تقع على مساحة 578 فدان تقريبا وتشمل على 39 مبنى وتستوعب صيانة جميع قطارات الخط الأول وحوالي 30% من قطارات الخط الثاني، وهي مخصصة لجميع انواع الصيانة اللازمة للوحدات المتحركة سواء كانت صيانة خفيفه أو صيانه جسيمة وتحتوي أيضا علي أعمال الفحص الدوري للوحدات المتحركة أثناء التشغيل.

كما أنه تم تصميم الورشة بحيث تحتوي وتضم أحدث المعدات والأجهزة اللازمة لأعمال هذه الصيانة، وتضم الورشة مباني لتخزين الوحدات وأعمال الفرز والتجهيز لها قبل التشغيل وتحتوي علي سكك الإختبار لهذه الوحدات قبل الدخول الي الخدمة.

ثم توجه وزير النقل إلى محطة حدائق أكتوبر، حيث اطلع على معدلات التنفيذ سواء للمبنى الرئيسي أو لأرصفة المحطة التي سيتم تبادل الخدمة بين الخطين الأول والثاني بها، حيث سيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى وتحتوي علي الأرصفة اللازمة للخطين في نفس المنسوب.

محطة 6 اكتوبر «تبادلية»

كما اطلع على وسائل ربط محطة 6 أكتوبر التبادلية مع وسائل النقل الأخرى، مثل قطاع مونوريل السادس من أكتوبر، وجميع مواقف وسائل النقل الجماعى المتواجدة بمحافظة الجيزة، ومدينتى 6 أكتوبر وزايد، ثم تفقد الوزير محطة سفنكس، واطلع على المخطط العام للمدينة، وطرق ربط المحطة مع كل من مطار سفنكس، ومدينة الشيخ زايد، وامتدادها.

وأشاد بالتنسيق القائم بين أجهزة وزارتى النقل والإسكان، مشددا على تكثيف الأعمال بالمحطة لسرعة الإنجاز، كما تفقد محطة السادات، التى تقع غرب طريق الإسكندرية الصحراوى، أمام مدينة السادات، التي ستخدم التجمعات العمرانية بالمدينة، بالإضافة إلى محطة النوبارية التي تخدم مدينة النوبارية والمسافرين منها وإليها، كما أنها تخدم أعمال نقل البضائع التي تنتجها المدينة الزراعية والمصنعة أيضا وذلك عن طريق رصيف الشحن الذي يخدم قطارات البضائع.

وتفقد وزير النقل اعمال جسر السكة الخاص بالقطار وعدد من الأعمال الصناعية في هذه المسافة، حيث تابع أعمال تنفيذ عدد من الكباري مثل كوبري الأوسطي (كوبري سيارات) الذي يدخل ضمن تحويلة دائمة، يتم تنفيذها بطول 2.5 كم وكوبري خطوط المياه (كوبري مسار) الذي يتم تنفيذه لمفاداة خطوط المياه الرئيسية، وكوبرى الفيوم في مدخل حدائق أكتوبر (كوبري سيارت) والمكون من 4 كباري (2خ دمة و2 رئيسي)، الذي يساهم في نقل الحركة شرق وغرب مسار القطار السريع في مدخل مدينة أكتوبر وتسهيل الحركة إلى طريق الفيوم/ القاهرة.

وتابع أيضا تنفيذ كوبري أكتوبر (كوبري مسار بطول 16 كم) الذي يمر بمحور أحمد زويل حتى المحور المركزي بعد محور 26 يوليو، والذي يساهم في تسهيل حركة المرور في أكتوبر وكذلك كباري (البوليفارد ”كوبري سيارات“ وطريق الضبعة ”كوبري سيارات“ وسفنكس ”كوبري سيارات“ والريجوا ”كوبري مسار“ والدائري الإقليمي (كوبري سيارات) وطنبول ”كوبري سيارات“ وبني سلامة ”كوبري سيارات“ ووادي النطرون العلمين ”كوبري مسار“، وتفقد الوزير 17 بربخ تم الانتهاء منها والتي تم تنفيذها للحماية من اخطار السيول.

البدء في تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري

وتابع معدلات تنفيذ باقي قطاعات المشروع مثل القطاع الأول من جسر السكة في نطاق محطة العاصمة والذي تم تسليمه لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) باجمالي طول 50 كم الذي يمتد من محطة العاصمة غربا حتى محطة محمد نجيب بطول 25 كم وشرقا باتجاه محطة السخنة بطول 25 كم، حيث تم البدء في تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري ليبدأ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع للشركة خاصة مع التقدم الكبير في جسر السكة بقطاعات المشروع المختلفة مثل (قطاع أكتوبر وقطاع العلمين/ فوكة) اللذان أصبحا جاهزين للتسليم لتحالف سيمنز.

وأكد وزير النقل في تصريحات صحفية خلال جولته أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وتقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، ستخدم المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى.

ولفت وزير النقل إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة تخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات، كما أن شبكة القطار الكهربائي السريع تربط بين جميع الموانئ البحرية المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط وذلك في إطار إنشاء ممرات لوجيستية ترتكز على الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والقطار الكهربائي السريع الذي سيربط بينها في إطار المشروع القومي الكبير وهو جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروع القطار الكهربائي السريع يقلل زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت

وتابع وزير النقل: ”بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات“.

جدير بالذكر أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري إنشائها مكونة من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل إلي 2250 كم ويبلغ طول الخط الأول العين السخنة/ العلمين/ مطروح 675 كم.