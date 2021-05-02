وزير النقل: شبكة القطارات الكهربائية السريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين الجديدة – مرسى مطروح) يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات بمصر.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها وزير النقل لمشروع قطار (العين السخنة – العلمين الجديدة – مرسى مطروح) في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه كل من رئيس الهيئة القومية للأنفاق ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى واستشاري المشروع والشركات المنفذة للأعمال.

وتم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والأسوار وكذا المحطات، وتم الانتهاء من جميع الجسات للمحطات والانتهاء من أعمال الحفر حتي منسوب التاسيس وجار الإعداد لصب الخرسانة العادية للأساسات لهذه المحطات.

كما تم الانتهاء من أعمال التصميم المعماري العام للمحطات واعتماده وتم التنسيق علي التصميم الانشائي مع الأعمال الكهروميكانيكية وجار أعمال التصميم الانشائي التفصيلي للتنفيذ ويتم تنفيذ جميع الأعمال المدنية والإنشاءات السالفة الذكر بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة الى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا.

كما أنه جار البدء الفوري بالتزامن مع هذه الأعمال، فى تنفيذ منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بجانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريع وإقليمية و10 جرارات لنقل البضائع.

وأكد الوزير خلال جولته أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للتوقيت المخطط، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

وأضاف أن السرعة التصميمية لقطار مشروع قطار السخنة / مطروح تبلغ 250 كم / ساعة، والسرعة التشغيلية للقطار الكهربائى السريع 230 كم / الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة، كما تبلغ سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

مشروع القطار الكهربائي السريع يشمل 20 محطة

وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يشمل 20 محطة منها 8 محطات للقطار السريع و12 محطة إقليمية، لافتا إلى أن القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الازدحام المرورى ويحقق أمانا أعلى للركاب وتأثيرا أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمرانى.

وأوضح أن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع (ركاب وبضائع) يربط مدينة العين السخنة بساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

كما أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

كما أن المشروع سوف يساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة تخدم جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها لنقل المنتجات منها أو نقل الخامات إليها.