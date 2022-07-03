وزير النقل: سيتم التشغيل الفعلي للركاب للقطار الكهربائي الخفيف LRT غدا

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن تقرر التشغيل الفعلي لجمهور الركاب للقطار الكهربائي الخفيف LRT ابتداء من غد الإثنين، موضحا أن أسعار التذاكر ستكون بناء على على المسافة الذي يقطعها الراكب.

وأوضح الوزير أن سعر التذكرة سيكون 15 جنيها حتى 3 محطات، بينما سعر التذكرة سيبلغ 20 جنيها حتى 5 محطات، فيما سيصل السعر إلى 25 جنيها حتى 7 محطات، في حين سعر التذكرة سيبلغ 35 جنيها حتى 9 محطات.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة عدلي منصور التبادلية والمرحلة الأولي من القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية).

واستعرض وزير النقل أمام الرئيس مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية)، الذي يبلغ طوله 103 كم وبعدد 19 محطة.

وأوضح الوزير أنه سينقل حوالي مليون راكب يومياً، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث المرحلة الأولى التي يتم افتتاحها اليوم بطول 70 كم وبعدد 12 محطة، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات.

وذكر ان التنفيذ يتم بواسطة شركات مصرية / صينية وأن المشروع يشمل على عدد 22 قطار كل منها مكون من 6 عربات كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة.

وأشار الوزير إلى أن الأعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائي الخفيف LRT تبلغ 15 عمل صناعي (عدد 7 كوبري مسار و3 أنفاق مسار وعدد 4 كوبري سيارات ونفق سيارات).

الهدف من مشروع القطار الكهربائي الخفيف هو خدمة المدن الجديدة

وأكد أن الهدف من مشروع القطار الكهربائي الخفيف هو خدمة المدن الجديدة على طول المسار مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، وان المشروع يحقق وفر في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنوياً.

ولفت إلى أن القطار الكهربائي الخفيف LRT يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية ومع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة) ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية.

سيتم تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور بين 5 وسائل نقل

وبخصوص محطة عدلي منصور، أشار الوزير إلى إن إجمالي مساحة المحطة يبلغ 30 فدان ويتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل (القطار الكهربائي الخفيف LRT، الخط الثالث لمترو الأنفاق، خط سكة حديد القاهرة/ السويس، محطة السوبرجيت “أتوبيسات الأقاليم”، الأتوبيس الترددي عدلي منصور/ مطار القاهرة والأتوبيس الترددي عدلي منصور/ موقف الأقاليم).

كما يوجد بالمحطة منطقة انتظار عربات الملاكي شمال كوبري السلام سعة 260 سيارة على مساحة 4.5 فدانا ومنطقة انتظار عربات كبار الشخصيات أمام محطة عدلي منصور سعة 100 سيارة على مساحة 1.5 فدان ومناطق خضراء وأرصفة بمساحة 8 فدان وأنفاق وممرات للمشاة لربط مكونات المحطة مع بعضها بطول 500 متر، بالإضافة إلى وجود مول تجاري لخدمة المحطة.