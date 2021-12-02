وزير النقل: سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب محطات القطار الكهربائي LRT

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير: سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائي الخفيف‎ LR وذلك بهدف التسهيل على ‏المواطنين، وذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ القطار الكهربائى الخفيف (“LRT” السلام /العاصمة الإدارية الجديدة /العاشر من رمضان)، ورافقه قيادات الهيئة القومية للانفاق.

وبدأت الجولة بتفقد الأعمال التى تتم بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية، التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة (محطة لمترو ‏الخط الثالث “تم افتتاحها وتشغيلها”، ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف “LRT”، ومحطة للسكك الحديدية “القاهرة /السويس”، ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي “عدلي منصور/السلام”).

ثم استقل وزير النقل جرار اختبار السكة للقطار الكهربائي في المسافة من محطة عدلي منصور حتى كوبري الروبيكي 1 (كوبري مسار للقطار)، للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة، وتفقد وزير النقل عدد من محطات المشروع، حيث تابع أعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وبوابات التذاكر والشاشات بالمحطات والتحكم ونظم الاشارات، حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء ومد الكابلات الخاصة ‏بالقوى الكهربائية والاشارات والإتصالات.

وكذلك تم الاطلاع على معدلات تنفيذ الأعمال المدنية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية، والتي وصلت لمرحلتها الاخيرة (محطات وكباري المشروع) تمهيداً للتشغيل التجريبي للمشروع، حيث تم الإنتهاء من جميع كباري السيارات بالمشروع (‏‏4 كباري) وتشغيلها أمام حركة السيارات، وهي كباري “الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق”، بالإضافة إلى ‏الانتهاء من 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي “الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1 و2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة ٢، ‏‏كما يشتمل المشروع على 3 أنفاق تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما “نيو هليوبوليس وبدر”.

توريد 7 قطارات من مشروع القطار الكهربائي الخفيف ‎ LRT

كما تم الاطلاع على معدلات تنفيذ الاعمال بورشة القطار الكهربائي الخفيف “LRT” ببدر، والتي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدان، والتي أوشكت على الانتهاء بالإضافة إلى أنه قد تم حتى الآن توريد 7 قطارات (كل قطار 6 عربة) من إجمالى 22 قطار لازمة للتشغيل وجرار ديزل خاص بالورشة، ومن المخطط توريد باقى القطارات تباعا بإجمالي تكلفة 227 مليون دولار بمعرفة شركة كريك/أفيك أنتل الصينية، وتبلغ السرعة التصميمية ‏‏120 كم/الساعة.

كما تفقد الوزير معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة التي تمتد من محطة الفنون والثقافة وحتى محطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائى السريع بطول 18.5 كم.

وأكد أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/العاشر من رمضان باعتباره شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة)، علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة.

وأشار وزير النقل إلى أنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين، كما سيتم استغلال المحطات تجارياً لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع، لافتا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على أربعة مراحل بطول إجمالي 103.3 كم وعدد 19 محطة، حيث المرحلة الأولى تبدأ من محطة عدلي منصور وحتي محطة مطار العاصمة بطول 6.53 كم و11 محطة سطحية، بينما المرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتي محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم وعدد 1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة)، فيما المرحلة الثالثة من محطة الفنون والثقافة وحتى محطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائى السريع بطول 18.5 كم بعدد 4 محطات (3 علوية + 1 سطحية)، في حين المرحلة الرابعة من محطة العاشر من رمضان وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم.

الوزير يتابع معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل

بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية الجديدة)‏ الذي يبلغ طول مساره 56.5 كم، ويشمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، وحيث بلغت نسبة تنفيذه الإجمالية 26.9% (الاعمال المدنية 30% “تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم”، والاعمال الكهروميكانيكية 24%)، ويجرى حاليا ‏تصنيع المعدات بنسبة 13.5%، ويتم ‏اجراء الاختبارات عليها تباعا، كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة 91.5% ‏وجارى توريده.‏

كما اطلع وزير النقل على معدل توريد الوحدات المتحركة، حيث تم وصول القطارين الأول والثاني من عدد 40 قطار سيتم توريدهم ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية)، كما وصل القطار الأول من عدد 30 قطار سيتم ‏توريدها لمشروع مونوريل غرب النيل ‏‏(السادس من أكتوبر)، كما يجري تصنيع باقي اسطول ‏الوحدات المتحركة لمشروعي المونوريل والتي ستصل تباعاً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏

وأكد على اهمية العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذه وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث يعتبر المشروع ‏إحدى وسائل النقل الأخضر الحديثة التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي.

ولفت الى انه سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة – ‏العاصمة الإدارية)، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة.‏

الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل 98.5 كم

جدير بالذكر أن الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل 98.5 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الإستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏

وتتميز قطارات المونوريل بأنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية تعمل بدون سائق وتبلغ ‏السرعة التصميمية ‏لها 90 كم/الساعة، ويصل زمن التقاطر الى 90 ثانية، ومن المخطط أن يستغرق ‏زمن الرحلة لخط مونوريل شرق النيل ‏‏(العاصمة الإدارية) 60 دقيقة ولخط مونوريل غرب النيل ‏‏(السادس من أكتوبر) 45 دقيقة.

كما سيتم ولأول مرة ‏تركيب ‏Screen Doors‏ على الارصفة ‏أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب، علاوة على وجود ممرات آمنة ‏تسمح بإنتقال ‏الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الاخلاء في ‏حالات ‏الطوارئ.

كما يتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ‏ويوجد داخل العربات ‏شاشات ‏LED‏ لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن ‏استخدامها تجارياً في بث الاعلانات ‏التجارية مدفوعة الأجر، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة ‏لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار‏، كما تم تخصيص أماكن للكراسي ‏المتحركة الخاصة بأبطالنا ذوى الاحتياجات الخاصة مزودة بوسائل للتثبيت وكذلك ‏تم تزويد ‏العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة ‏فاقدي حاسة ‏السمع.