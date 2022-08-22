وزير النقل: سرعة إنشاء مواقف للميكروباص أسفل «الدائري» وربطها مع محطات «BRT»

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بسرعة تنفيذ مواقف للميكروباصات أسفل الطريق الدائري وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا وذلك للقضاء على المواقف العشوائية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها اليوم وزير النقل لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، ورافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث قاموا بتفقد الاماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات مع تطوير الطريق السطحي أسفل الدائري، وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا وذلك للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار او المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

وتم استعراض كافة التعارضات الخاصة بتلك المواقف والتأكيد على سرعة تنفيذ المواقف للقضاء على الوقوف العشوائي للميكروباص على الطريق الدائري خاصة وان الحكومة ستوفر وسيلة نقل جماعي أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في أتوبيسات BRT، حيث يأتي تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

عدد من محطات مشروع الـ «BRT» تبلغ 47 محطة

وتفقد وزير النقل عدد من محطات BRT والتي يبلغ عددها 47 محطة مثل محطات الزهراء والعزبة والجزائر والاوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور واكاديمية الشرطة والسلام والشرقية وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الاتوبيسات مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

وتابع خلال جولته أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية/ المنصورية بإجمالي طول 34 كم، وكذلك متابعة أعمال تنفيذ محاور المريوطية والجزائر والمرج وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع إلاسماعيلية الزراعي، وكذلك متابعة التقدم في معدلات تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل.

كامل الوزير يطالب بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية

ووجه وزير النقل بتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بنهو كل قطاع في المواعيد المخططة واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لازالة كافة التحديات الخاصة بهذا الطريق وسرعة الانتهاء من اعمال انارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست واعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS التي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية.

وأكد وزير النقل على هامش الجولة في تصريحات صحفية أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس، حيث يتم تنفيذها على مدار الـ24 ساعة، مشيراً إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من كافة مراحل الطريق الدائري بعد الانتهاء من اعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى بطول 76 كم من اجمالي 110 كم.

ولفت الى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة تساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.

جدير بالذكر ان المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدائري التي تم الانتهاء من اعمال التطوير والتوسعة بها تشمل المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة/ السلام/ مسطرد/ اسكندرية الزراعي، والمسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.