وزير النقل : سداد 83 مليار جنيه مديونيات السكك الحديدية ويتبقي 5 مليارات (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات إن مديونية هيئة السكك الحديدية كانت تبلغ 88 مليار جنيه، مع عجز سنوي يقدر بنحو مليار جنيه ، مشيرا إلي أنه تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالاعتماد على موارد هيئة السكك الحديدية بعد سداد الديون.

و أضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي أن إيرادات السكك الحديدية كانت 10 مليارات جنيه و المصروفات 9 مليارات جنيه في العام الماضي ، كما أنه تم سداد نحو 83 مليار جنيه للبنك المركزي ووزارة المالية والبنوك وذلك بعد توجيه من رئيس الجمهورية.

و تابع وزير النقل والمواصلات أنه متبقى 5 مليارات جنيه مديونية لصالح وزارة البترول، إضافة إلي العجز السنوي في هيئة السكك الحديدية بقيمة المليار جنيه.

و أشار الوزير إلى أن هناك 5.5 مليار جنيه تدفعهم وزارة المالية دعما للطلبة والخطوط غير الاقتصادية ، موضحا أن هناك فئات لن تشملهم الزيادات في سعر تذاكر القطارات والمترو في حالة تنفيذ الزيادات على سعر تذكرة المترو والقطارات.

و أوضح الوزير أنه طالب وزارة المالية بزيادة الأموال المخصصة للدعم، وذلك بعد إسقاط الدولة 35 مليار جنيه من الديون، والبنك المركزي أسقط جزء من ديون السكك الحديدية، وبنك الاستثمار الوطني أسقط جزء من الديون.

و قال الوزير إن وزارة النقل تتحمل 604 ملايين جنيه، نتيجة زيادة أسعار الوقود والمرتبات وقطع الغيار، ولذلك تعمل الوزارة على زيادة الإعلانات ومصادر الدخل، متابعا: مش بنسيب مسمار خردة الا و بنستفاد منه .

و أضاف وزير النقل، أن هيئة السكك الحديدية تحتاج 1.1 مليار جنيه لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات، متابعا أن هيئة السكك الحديدية لم تحصل على وقود من وزارة البترول خلال العام الماضي دون تسديد مقابل له.