وزير النقل: رفع تذكرة المترو.. العام المقبل

هاجر عمران ومدحت إسماعيلقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه مِن المتوقع أن يتم رفع تذكرة المترو خلال عام 2018، أو عام 2019، وذلك بعد التوسع في خطوط المترو ومنها الخط الثالث، لافتا الى أن مشروعات المترو مكلفة جدا.واضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته الغرفة الامريكية، انه سيتم تقسيم محطا

هاجر عمران ومدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه مِن المتوقع أن يتم رفع تذكرة المترو خلال عام 2018، أو عام 2019، وذلك بعد التوسع في خطوط المترو ومنها الخط الثالث، لافتا الى أن مشروعات المترو مكلفة جدا.

واضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته الغرفة الامريكية، انه سيتم تقسيم محطات المترو بحيث يتم حساب كل عدد محطات بسعر معين، قائلا” مينفعش نخلي الآجرة موحدة لكل الخطوط، وإنما ستكون مقسمة لعدد مِن المحطات.

وأضاف وزير النقل إنه جار استكمال انشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق ( عدد 6 خطوط).

وانشاء خط القطار المكهرب ” السلام – العاشر – العاصمة الإدارية الجديدة ” بطول 68 كيلومترا.

وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13,7 كيلومتر ليصل إجمالي أطوال الشبكة عام 2023 إلى 207,5 كيلومتر وعدد 146 محطة.