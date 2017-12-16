وزير النقل: رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية قبل يوليو المقبل

مدحت إسماعيل: قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل فى تصريحات اليوم السبت، إن وزارته بدأت فى إعادة النظر فى أسعار تذاكر السكك الحديدية، لافتاً إلي أنه سيتم رفع التذكرة قبل نهاية يونيو المقبل. وجاءت تصريحات الوزير على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل والنقابة العامة للمهندسين للعمل على ت

مدحت إسماعيل:



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل فى تصريحات اليوم السبت، إن وزارته بدأت فى إعادة النظر فى أسعار تذاكر السكك الحديدية، لافتاً إلي أنه سيتم رفع التذكرة قبل نهاية يونيو المقبل.



وجاءت تصريحات الوزير على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل والنقابة العامة للمهندسين للعمل على تطبيق كود الإتاحة لذوى الإعاقة فى وسائل النقل ومرافقها التابعة لوزارة النقل، على أن يتم ذلك فى المشروعات المستقبلية للوزارة والعمل على توفير الموارد المالية لتأهيل وسائل النقل والمرافق الحالية.