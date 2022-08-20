وزير النقل: دراسة لتسيير أتوبيس ترددي من المترو والميادين القريبة من محطة الترجمان

طالب وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بدراسة تسيير أتوبيس ترددي من عدد من محطات المترو والميادين العامة في المناطق المحيطة بمحطة نقل الركاب بالترجمان لتسهيل وصول الركاب إلى المحطة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير للمشروع المتكامل للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل، حيث يشتمل المشروع على محطة نقل الركاب والمول التجاري وجراجات للسيارات بمنطقة الترجمان وكان في استقبال وزير النقل رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري لواء أ.ح عبد المطلب خضر وكذلك مجلس إدارة شركة ترجمان جروب.

وتفقد وزير النقل محطة نقل الركاب المقامة على مساحة 17968م2 والمجهزة بعدد 60 حارة تحميل وعدد 10 حارات انتظار والتي تشمل أيضا 4 مصاعد كهربائية و3 صالات انتظار مكيفة لخدمة المسافرين عبر شركات النقل البري المختلفة مثل شركات (شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط) التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل وكذلك شركات القطاع الخاص للنقل البري.

واطلع الوزير على موقف الاستغلال الاستثماري لتلك الحارات حيث تم تأجير 44 حارة وجار تسويق 16 حارة لعدد من شركات النقل البري.

وأكد على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التسويق لتلك الحارات لزيادة موارد الشركة. مشددا خلال تفقده عددا من أتوبيسات شرق ووسط الدلتا التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري وأتوبيسات السوبر جيت التابعة لوزارة النقل على ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة ونظافة الأتوبيسات وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والتطوير الدائم للأسطول بإضافة عدد من الحافلات الحديثة.

يجب ربط محطة نقل الركاب فى الترجمان بالعاصمة الإدارية الجديدة

كما وجه وزير النقل بدراسة تسيير أتوبيس ترددي من عدد من محطات المترو والميادين العامة في المناطق المحيطة بمحطة نقل الركاب بالترجمان لتسهيل وصول الركاب إلى المحطة وكذلك ضرورة ربط محطة نقل الركاب بالترجمان بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال خطوط أتوبيسات حديثة وكذلك المحافظة على الشكل الجمالي للأكشاك الموجودة بمحطة الركاب.

بعدها توجه الوزير لتفقد المول التجاري والذي يشمل 284 محلا مقامة على مساحة 2301م2 والتي تتكون من أرضي وميزانين و3 أدوار متكررة، حيث تم تأجير 234 محلا وجار تسويق 50 محلا.

ووجه وزير النقل بالاستغلال الأمثل لجميع المساحات التجارية لتلبية كافة احتياجات جمهور الركاب والقاطنين بالمنطقة ولزيادة عوائد الشركة.

وأشار إلى ضرورة دعم المول بماكينات صرافة لمختلف أنواع البنوك بالإضافة إلى مكتب للبريد المصري ومكتب للشهر العقاري لخدمة المواطنين مع مراعاة توزيع تلك ماكينات ATM الخاصة بالبنوك في أماكن تسهل من وصول الجمهور إليها مع المحافظة على الشكل الجماعي لكافة المحلات.

كما أكد الوزير على ضرورة الصيانة الدورية لجميع شبكات المياه والكهرباء والحريق والصرف والتكييف والسلالم والمصاعد الكهربائية، كما وجه الوزير باستمرار التنسيق مع محافظة القاهرة وكافة الجهات المعنية لسرعة التغلب على التحديات والمصاعب المتواجدة حاليا.

ومن جهته استعرض رئيس الشركة خطة التطوير التي يتم تنفيذها للمول التجاري من الخارج والداخل وتطور الإيرادات بالشركة، وتفقد وزير النقل جراجات السيارات التي تقع بامتداد وجوانب وأعلى محطة نقل الركاب المقامة على مساحة 53280.32م2 بسعة 2269 سيارة.

الفترة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود لإحداث نقلة نوعية في خدمات الشركة

وأكد الوزير خلال اجتماعه برئيس وقيادات الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الترجمان جروب، أن الفترة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود من كافة العاملين بالشركة وكافة الشركات القابضة للنقل البحري والبري لإحداث نقلة نوعية كبيرة في كافة الخدمات التي تقدمها الشركة بما يخدم المواطن المصرى وضرورة العمل على مدار الساعة والانضباط التام وأداء كل فرد للمهام المكلف بها والتحديث المستمر لكافة الخدمات، وأنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون وأن شعار المرحلة القادمة هو الانضباط التام لتصبح جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في طليعة الشركات الناجحة بالدولة.