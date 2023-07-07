وزير النقل: دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة أبوصوير للسكة الحديد في الخدمة

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج الإشارات الرئيسي أبوصوير في الخدمة بطول 10 كم ودخول 1 مزلقان، و23 موتور تحويلة، و31 سيمافورًا ضوئيًّا، و41 دائرة تراك، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطى بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد، والزقازيق/ أبو كبير بطول 214 كم والجاري تنفيذه حاليًّا بمعرفة شركة سيمنزموبيلتى العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان، والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level – 4) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم).

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير، وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان، وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح وزير النقل أن المشروع يتكون من (21 برجًا رئيسيًّا و19 برجًا ثانويًّا و84 مزلقانًا)، مضيفًا أن سيمنز موبيلتي شركة رائدة عالميًّا فى مجال البنية التحتية للسكك الحديدية وشريك وثيق لسكك حديد مصر لأكثر من 60 عامًا.

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفت إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة

لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.