وزير النقل: دخول برج إشارات طنطا الخدمة على خط سكة حديد «القاهرة / الإسكندرية»

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج إشارات طنطا والمسافة الأوتوماتيكية بين طنطا وبركة السبع والمسافة الأوتوماتيكية بين طنطا وكفر الزيات في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد (القاهرة / الإسكندرية) بطول 208 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان، والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level)، معدل أمان المستوي الرابع، وهذا أعلى معدل أمان في العالم، وبدخول تلك المنطقة في الخدمة يكون 199 كم في الخدمة من إجمالي 208 كم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية، لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح وزير النقل أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسي و15 برج ثانوي و80 مزلقان)، وتم حتى الآن دخول 16 برج رئيسي الخدمة وهم (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور – كفر الدوار – قها – قليوب – سيدي جابر – شبرا – التوضيب – بنها – طنطا) و١4 برجا ثانويا و78 مزلقانا.

ولفت إلى أن برج إشارات طنطا يتحكم في 101 سيمافور ضوئي و126 موتور تحويلة و8 مزلقانات.

وأضاف وزير النقل أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأشار إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.