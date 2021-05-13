نقل وملاحة

وزير النقل: دخول برج إشارات شبرا في الخدمة على خط القاهرة / الإسكندرية

تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة
محمود محسن 4:18 م, الخميس, 13 مايو 21 4:18 م, الخميس, 13 مايو 21

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أعلن اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج إشارات شبرا والمنطقة الأوتوماتيكية بين شبرا وقليوب في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوي الرابع، وبدخول تلك المنطقة في الخدمة أعلن الوزير دخول 166 كم الخدمة من إجمالي 208 كم.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

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وأوضح وزير النقل أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسي و15 برج ثانوي و80 مزلقان)، وتم حتى الآن دخول 13 برج رئيسي الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور – كفر الدوار – قها – قليوب – سيدي جابر – شبرا) و12 برج ثانويه و67 مزلقان، لافتا الى أن برج اشارات شبرا يتحكم في 61 سيمافور ضوئي بالإضافة إلى 35 موتور تحويله.

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وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكة الحديد يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأشار إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

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وذكر وزير النقل أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية، ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر 2021.

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بقلم محمود محسن

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