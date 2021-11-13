نقل وملاحة

وزير النقل : دخول برج إشارات بنها الخدمة على خط سكة حديد القاهرة/ الإسكندرية

بمعرفة شركة تاليس الإسبانية بنظام إلكتروني حديث يحقق أعلى معدلات الأمان
محمود محسن 2:20 م, السبت, 13 نوفمبر 21 2:20 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج إشارات بنها والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وقويسنا والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وسندنهور في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم، والجاري تنفيذه حاليًّا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)، وبدخول تلك المنطقة الخدمة يكون 178 كم في الخدمة من إجمالي 208 كم.

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يأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية، لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديدد.

وأوضح وزير النقل أن المشروع يتكون من (19 برجًا رئيسيًّا و15 برجًا ثانويًّا و80 مزلقانًا)، وتم، حتى الآن، دخول 15 برجًا رئيسيًّا الخدمة وهي (قويسنا- بركة السبع- كفر الزيات- إيتاي البارود- دمنهور- أبو حمص- طوخ- سندنهور- كفر الدوار- قها- قليوب- سيدي جابر- شبرا- التوضيب- بنها)، و13 برجًا ثانويًّا، و69 مزلقانًا، لافتًا إلى أن برج إشارات بنها يتحكم في 78 “سيمافور” ضوئيًّا و70 موتور تحويلة.

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وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكة الحديد يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

تحديث نظم إشارات السكة الحديد يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

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وأضاف أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1900 كم بتكلفة 50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية، ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر 2021.

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بقلم محمود محسن

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