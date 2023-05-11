وزير النقل: دخول برج أسيوط الخدمة على خط سكة حديد بني سويف-أسيوط

أعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج أسيوط في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على

سكة حديد بني سويف – أسيوط بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.

وذكر الوزير أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و24 برج ثانوي و86 مزلقان) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 94%، حيث تقوم الشركة باعمال التشطيبات والتركيبات لاخر برج بالمشروع “برج المنيا“، وان برج أسيوط بمحافظة اسيوط يعد اكبر ثانى برج بعد برج المنيا وهو البرج الرئيسى رقم الرابع عشر الذى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص، ومغاغة، والروضة، وبنى مزار، وملوى، ومطاى، وسمالوط) بمحافظة المنيا وأبراج (ديروط، والقوصية، ومنفلوط، ومنقباد) بمحافظة أسيوط وابراج (الفشن، وببا) بمحافظة بنى سويف.

ولفت إلى أن برج إشارات أسيوط والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 8 كم تتحكم في 55 سيمافور ضوئي ومزلقان يعمل أتوماتيكيا و47 موتور تحويلة و87 تراك كهربى، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى منقباد ومنفلوط ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 218 كم من إجمالي مسافة 250 كم.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف/ أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

تحديث نظم الإشارات تتضمن متابعة حركة مسير قطارات السكة الحديد لحظة بلحظة

وأوضح وزير النقل أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأضاف وزير النقل أنه من المخطط الانتهاء من مشروع تطوير قطاع بني سويف/ اسيوط بالكامل بطول 250 كم في يونيو القادم.