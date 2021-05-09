وزير النقل: دخول المنطقة الأوتوماتيكية بين برج إشارات سيدي جابر وكفر الدوار الخدمة

المنطقه الاوتوماتيكه تقع بين برج إشارات سيدي جابر وبرج كفر الدوار، ويأتي ذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول المنطقه الأوتوماتيكية بين برج إشارات سيدي جابر وبرج كفر الدوار في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوي الرابع (وهذا أعلي معدل أمان في العالم)، وبدخول تلك المنطقه الخدمة أعلن الوزير دخول 160 كم الخدمة من إجمالي 208 كم، حيث إنه تم دخول المرحلة الأولى لبرج سيدي جابر في ديسمبر الماضي.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسي و15 برج ثانوي و80 مزلقانا)، وتم حتى الآن دخول 12 برج رئيسي الخدمة وهم (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود – دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور – كفر الدوار – قها- قليوب – سيدي جابر) و12 برج ثانوي و67 مزلقان، لافتا إلى أن برج سيدي جابر يتحكم في 69 سيمافور ضوئي و38 موتور تحويله و7 مزلقانات.

تحديث نظم إشارات السكة الحديد يهدف لزيادة عدد الرحلات وتحقيق أعلى معدلات السلامة

وأضاف وزير النقل، أن تحديث نظم إشارات السكة الحديد يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، لزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفت إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأضاف أنه جار مخطط لتنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية، ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر القادم.