وزير النقل : دخل المترو أمس نصف مليون جنيه مقابل 7 ملايين في الظروف الطبيعية

قال إن "البعض اقترح نقلل عدد القطارات وقولنا لا، والأهم صحة المواطن حسب توجيه الرئيس".

كشف وزير النقل كامل الوزير ، إن دخل المترو سجل أمس نصف مليون جنيه مقابل 7 ملايين في الظروف الطبيعية ، مؤكدا أنه لا تقليل في عدد قطارات المترو .

وزير النقل : رفضنا تقليل قطارات المترو وصحة المواطن الأهم

وقال وزير النقل في مداخلة مع برنامج بالورقة والقلم على قناة TeN، إن “المترو جاب نصف مليون جنيه فقط أمس الجمعة يعني بنسبة واحد على 14 من متوسط دخله الطبيعي النهاردة تقريبا المترو جاب ضعف الرقم ده”.

وأضاف أن “البعض اقترح نقلل عدد القطارات وقولنا لا، والأهم صحة المواطن حسب توجيه الرئيس”.

وأكد وزير النقل أن تلك المبالغ ليست ربحا، قائلا: “المترو في الأيام الطبيعية بيجيب من ٥-٧ مليون جنيه وده مش مكسب ولا حاجة دول يا دوب بيغطوا مصاريف التشغيل، بينما تضخ الدولة مليارات الجنيهات للإنفاق على مشروعات المترو ، والخط الثالث لوحده يتكلف ٩٧ مليار جنيه”.

وقال : “كان فيه زحام فعلا المترو في أول تطبيق قرار حظر التحرك؛ لأن الناس كلها فجأة دخلت على المترو الساعة 5”.

وأضاف: “إحنا قللنا زمن تقاطر قطارات المترو إلى دقيقتين بدلا من 4 دقايق وزودنا عدد القطارات منعا للتزاحم”.