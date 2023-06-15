وزير النقل: خلق ممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة

قال وزير النقل الفريق مهندس

الوزير إن الوزارة تهدف لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها هو خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعي/ الزراعي/ التعديني/ الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، لافتا إلى توجيه القيادة السياسية في سبتمبر 2021 بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وعدد من مشروعات النقل البحري والموانئ البرية والجافة.

وأضاف وزير النقل، من أهم هذه الممرات ممر السخنة/ الإسكندرية اللوجيستى الذى يبدأ من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط يربطهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع مروراً بالميناء الجاف فى العاشر من رمضان والذى يربطه بهذا المحور خط سكك حديد القاهرة/ السويس فى منطقة الروبيكى وصولاً إلى منطقة بلبيس.

وأوضح انه فيما يخص ميناء السخنة فأنه جاري إنشاء أرصفة بطول 18 كم حتي تصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 حتي تصبح اجمالي الساحات 10.6 كم2 وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم حتي يصبح اجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم.

كما يتم إنشاء طرق بطول 17 كم وزيادة المساحة بـ4 كم2 حتي تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم، ويقوم بتنفيذ الأعمال 13 شركة وبلغت نسبة التنفيذ 80% وبلغت نسبة كميات التكريك 70 مليون م3 ويقوم بتنفيذها 3 شركات بنسبة تنفيذ 27%، أما بالنسبة لحواجز الأمواج فيبلغ أطوالها 3270 م، وبلغت بنسبة تنفيذها 94%، لافتا إلى أن الموقف التنفيذي الحالى لميناء السخنة وصل إلى نسبة تنفيذ 81%.

شبكة القطار الكهربائي السريع

واستعرض وزير النقل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ضمن الممر اللوجيستي السخنة الدخيلة حيث يبلغ طول الخط الاول 675 كم وعدد المحطات يبلغ 21 محطة وعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع، و34 قطار إقليمى، و14 جرار بضائع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة والمحطات 45% (محطة العاصمة الإدارية الجديدة – محطة السخنة).

وأشار إلى أن الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان وخط السكة الحديد (الروبيكى/ العاشر من رمضان/ بلبيس)، وجار تنفيذ الميناء الجاف بالشراكة مع شركة MSC وهي شركة الشحن الأولى عالميا وتصل نسبة التنفيذ 15%.