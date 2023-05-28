وزير النقل خلال اجتماع «مارترانس»: المناصب بالكفاءة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا على مدار عدة ساعات مع العاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل.

أشار الوزير إلى أنه منذ عودة تبعية القابضة للنقل البحري والبري إلى

النقل تم التخطيط لدعم كافة الشركات التابعة لها ومنها شركة مارترانس المتخصصة في أعمال النقل البحري لتكون إحدى الشركات الناجحة التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي.

ولفت إلى أن هذا يتطلب العمل على مدار الساعة والانضباط التام في العمل وأن يقوم كل موظف بتأدية مهامه وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي مع التطوير الدائم والارتقاء بمعدلات الأداء والقيام بكفاءة عالية في الخدمات التي تقدمها في مجال النقل البحري والبري والجوي وإدارة اللوجستيات ونقل معدات المشروعات المتكاملة وغيرها من الأعمال.

وأكد وزير النقل أنه يتم تطبيق نظام الأرباح للشركات الرابحة والحافز لمن يستحق والمناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية وذلك في كافة شركات الوزارة.

كامل الوزير: يجب خلق بيئة عمل مناسبة والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والصحية للعاملين

وأشار إلى ضرورة قيام رئيس وقيادات الشركة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والصحية لكافة العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وقيام ادارة الموارد البشرية بالتدريب المستمر للعاملين والاستفادة من مؤهلات وخبرات العاملين في الوظائف المختلفة بحيث تنطلق هذه الشركة لتصبح في مصاف الشركات الرائدة في هذا المجال خاصة مع المنافسة القوية مع شركات القطاع الخاص.

واستمع الوزير لآراء بعض العاملين تجاه مقترحات التطوير التى يرونها للارتقاء بمستوى أداء الشركة ولتعظيم الإيرادات المحققة بما يعود بالنفع على الدولة والعاملين المتواجدين بالشركة، ودارت مناقشات مفتوحة معهم فى كافة المجالات التى تتعلق بنشاط الشركة.

وأعقب ذلك ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 والتي أظهرت الزيادة فى الأرباح المحققة مقارنة بالعام السابق.

ووجه الوزير مجلس إدارة الشركة بالمتابعة المستمرة لجميع نتايج أعمال الشركة لمضاعفة الإيرادات بصفة مستمرة.