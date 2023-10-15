وزير النقل: خط سكة حديد «الفردان/ طابا» سيخدم التجمعات السكنية والصناعية بسيناء

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول 500 كم، سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا الى الخارج.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لمتابعة مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان/ بئر العبد بطول 100 كم، حيث تم متابعة الاستعداد بالسكة لمسير القطارات في المرحلة الاولى من الخط في المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كم التي تم الانتهاء من إعادة تأهيلها ووضع قطاع تزليط جديد لها واعادة تركيب السكة التي سبق سرقتها اثناء فترة الانفلات الامني في مسافات متفرقة أخرى من خط الفردان/ بئر العبد، ورافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

كما تابع وزير النقل معدلات انشاء الجسر الترابي لخط بئر العبد العريش بطول 81، وكذلك إنشاء الجسر الترابي لخط العريش/ النخل/ التمد/ طابا بطول 275 كم، واطلع على معدلات تنفيذ خط سكة الحديدمن بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم، حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة، بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديدة بطول 20 كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككى.

تجديد واستعادة كفاءة المحطات

وتابع وزير تقدم الاعمال في تجديد واستعادة كفاءة المحطات، حيث انهت القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل من اعمال تجديد محطتي بئر العبد، ووجه الوزير بتطوير الطريق الواصل بين الطريق الساحلي والمحطة ليصبح طريق مزدوج (3 حارات بكل اتجاه) والقنطرة شرق، وجاري العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الاخرى مثل وجلبانة ورمانة وبالوظة، كما سيتم إنشاء محطة جديدة في العريش لخدمة الركاب بالاضافة الى انه سيتم مد الخط الى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع بالاضافة الى انشاء محطات ركاب جديدة مثل محطة سلام مصر ومحطة 30 يونيو لخدمة لخدمة المواطنين بهذه المناطق.

وشهد وزير النقل اعمال تجارب التحميل على السكة بالكوبري المعدنى الجديد بمنطقة الفردان والتي تتم من خلال مرور جرارات السكة الحديد على القضبان بالكوبري للتأكد من مطابقة الكوبري للمواصفات القياسية، حيث تدخل هذه التجارب ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التى يتم تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكبارى التى يتم تنفيذها.

وكذلك تم متابعة تجارب التحميل على الكوبرى القائم (كوبرى الفردان) الذي تم الانتهاء من اعادة تأهيله وهو كوبرى معدنى بطول 640 متر يتكون من جزئين يمر اعلى قناة السويس وتم الانتهاء من انشاؤه فى 2001 وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنميه بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادى وسيناء.

وتضمنت الاعمال التي تم الانتهاء منها انشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين، كل جزء بطول 320 متر واعمال اعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد اعلى الكوبرى القائم واعمال انشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين وربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد وشرق القناه بخط الفردان رفح وانشاء برج اشارات شرق قناة السويس وانشاء سحارات اسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات (مياه – كهرباء – اشارات) وانشاء منطقة ادارية شرق قناة السويس الجديدة.

المشروع يعتبر احد اهم المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/ طابا

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته صرح وزير النقل انه تم متابعة احد اهم المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/ طابا وهو مشروع اعادة تأهيل وتطوير وانشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول اجمالي حوالي 500 كم، حيث سيخدم هذا الخط نقل الركاب والبضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا الى الخارج، حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بانحاء الجمهورية.

وأشار الى أن الممر اللوجيستي العريش/ طابا هو ممر تنمية جديد يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم اهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.