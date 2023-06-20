وزير النقل: خط سكة حديد الفردان/ طابا يرتبط بشبكة السكك الحديدة بأنحاء الجمهورية

قال وزير النقل الفريق مهندس

الوزير إن أحد أهم المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/ طابا هو مشروع تطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول 500 كم، لافتا إلى أن هذا الخط سيخدم نقل البضائع، كما سيخدم المناطق الصناعية عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدة بأنحاء الجمهورية.

جاء ذلك بجولة خلال الجولة التفقدية لممر العريش/ طابا اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري ويربط بينهما خط سكك حديد العريش/ طابا وهو امتداد لخط الفردان/ بئر العبد/ العريش مروراُ بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

يأتي ذلك تنفيذ هذا المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وقيام وزارة النقل من خلال مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات التي ترتكز علي مجموعة من المحاور التي يتمثل المحور الأول منها في خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وبعد 4 أيام من تدشين الرئيس السيسي لعدد من من الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة خلال افتتاحه لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وتفقد الوزير يرافقه اللواء عبد اللطيف شوشة محافظ شمال سيناء، ميناء العريش البحري، وتابع المرحلة الأولى من اعمال تطوير الميناء والتي تشمل إنشاء أرصفة بإجمالى أطوال 2250 م تصل إلى حوالي 18 م وحواجز أمواج بطول 2700 م، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج رئيسى بطول 1250 م، وإقامة رصيف سياحى عليه بطول 1000 م، ثم إنشاء إمتداد للحاجز الرئيسى بطول 1200 م، وكذلك إنشاء حاجز أمواج شرقى بطول 250 م، وإنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 م، بالإضافة إلى إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 م، وإنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 م.

خطط التطوير المستقبلية

واطلع وزير النقل على خطط التطوير المستقبلية التي سيتم البدء في تنفيذها فور الانتهاء من تطوير أعمال تطوير الحوض الأول، حيث سيتم البدء في الحوض الثاني الذي يشمل (أرصفة بأطوال 1650 م، وحاجز أمواج غربى بطول 1200 م، وحاجز أمواج شرقى بطول 1100 م، وساحات ومخازن بمساحة 769 م2 ويعقب تنفيذ الحوض الثاني تنفيذ أعمال الحوض الثالث الذي يشمل أرصفة حاويات بأطوال 3200 م بغاطس 17 م).

جدير بالذكر أنه تم بدء عمل ميناء العريش البحرى كميناء تجارى اعتباراً من عام 1996 بمساحة 50 فدانا منها 145 الف م2 مساحات تخزينية وأرصفة (رصيف بطول 242 م وغاطس 7.5 م، ورصيف بطول 122 م وغاطس 5 م، و 2 سقالة لخدمة سفن الصيد بغاطس 4 م)، وان الميناء استخدم منذ نشأته فى تصدير منتجات شمال وجنوب سيناء خاصة المنتجات المعدنية، وكذلك استقبال الواردات من البضائع العامة.

واستمر الميناء فى النمو حتى وصلت أعداد السفن المترددة على الميناء عام 2015 لعدد 364 سفينة، وبنهاية عام 2018 وفى إطار سياسة الدولة بتحقيق التنمية لشبه جزيرة سيناء، وفى ذلك الإطار صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2019 والمتضمن توسيع حدود الميناء لتصل الى 371 فدان بدلاً من 50 فدان مع قيام الهيئة الإقتصادية بتولى تمويل وتطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش.

كما صدر القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 2021 والمتضمن زيادة المساحات المخصصة للميناء لتبلغ 541.83 فدان، وانه فور صدور القرارات الجمهورية أسندت الهيئة الإقتصادية لكلية الهندسة جامعة الأسكندرية إعداد مخطط عام للميناء ليتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

كما أنه منذ إفتتاح الميناء في يناير 2021 تم عودة صادرات سيناء للأسواق العالمية، حيث إستقبل الميناء حتى تاريخه 180 سفينة بإجمالى حجم تداول بضائع بلغ 730 الف طن بالإضافة لإستقبال 3 سفن محملة بالمعدات الثقيلة اللازمة لرفع قدرات محطة كهرباء العريش بإجمالى 1761 طنا.

مشروع إنشاء 6 صوامع لتخزين الأسمنت

كما أسفرت نتائج تطوير الميناء عن تقدم العديد من الشركات لتنفيذ العديد من المشروعات أهمها مشروع إنشاء 6 صوامع لتخزين الأسمنت (الأسود والأبيض) بطاقة تخزينية تبلغ 75 ألف طن ومن المنتظر أن تبدأ أحجام التداول للمشروع بنهاية عام 2023 (1.8 مليون طن ثم 2.1 مليون طن حتى نهاية مدة الترخيص والتى ستمتد لمدة 15 عاما).

كما تفقد وزير النقل مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا البالغ اجمالي أطواله حوالي 500 كم، الذي يتضمن (إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان/ بئر العبد بطول 100 كم بالإضافة إلي تطوير الوصلة من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم، وإنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم، وكذلك إنشاء خط العريش/ النخل/ التمد/ طابا بطول 275 كم، حيث بدأت الجولة بتفقد خط (العريش/ طابا) بطول 275 كم، الجاري تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصريه الوطنيه.

وتم متابعة أعمال الرفع المساحي وتنفيذ الجسور اللازمة لتنفيذ خط السكة الحديد، كما تم تفقد الأعمال الجارية عند تقاطع الخط مع طريق مصنع الأسمنت بلبنى، ونقطة تقاطع مسار الخط مع طريق ابو عويجله، كما تفقد منطقة التقاطع بين خطى (الفردان/ رفح) و(العريش/ طابا) جنوب ميناء العريش، حيث سيتم إنشاء محطة العريش للركاب لخدمة المطار ومرتبطة بوصلة سكك حديد للميناء لنقل البضائع.

واكد الوزير خلال الجولة أن هذا الخط سيربط أماكن التصنيع بسيناء كمصانع الأسمنت بالعريش ومصانع الرخام بالحسنة بكل من ميناء طابا وميناء العريش وميناء بورسعيد، كما سيحقق الخط نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ كما سيحقق الخط ربط موانئ البحر الأحمر (طابا ونوبيع) بموانئ البحر المتوسط (العريش – شرق بورسعيد) مما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة سيناء وربطها مع شبكة سكك حديد مصر.

إنشاء وتطوير مجموعة من خطوط السكة الحديد

كما تابع وزير النقل خلال جولته اعمال تنفيذ مشروع إنشاء خط بئر العبد/ العريش بطول 80 كم، وكذلك تفقد مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد بإجمالي أطوال حوالي 275 كم، حيث يجري إعادة تأهيل وتطوير الخط من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم، ومن بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم.

وبعدها تفقد الفريق مهندس وزير النقل الأعمال الجارية بمحطة بئر العبد، حيث يتم تسوية وتمهيد الجسر القديم بداية من المحطة في اتجاه الفردان تمهيدا لتركيب القضبان والفلنكات. وكذلك محطة بالوظة حيث يتم رفع السكك القديمة وتنظيف قطاع التزليط وإعادة تركيب السكة وتزليطها ودكها بالإضافة إلى محطة القنطرة شرق حيث يجري احلال وتجديد السكك القديمة.

كما تفقد وزير النقل اعمال تطوير الوصلة من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد، حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 23 كم من غربلة بازلت ودك السكة، بالاضافة الى انشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 21 كم، وصولا الى ميناء شرق بورسعيد.

وفي ختام جولته قام الوزير بمتابعة اعمال انشاء كوبرى معدنى جديد بمنطقة الفردان واعمال اعادة تاهيل الكوبرى القائم (كوبرى الفرداني: كباري معدنية طول كل منها 640 متر يتكون كل كوبري من جزئين طول كل جزء 320 متر يمر الجديد اعلى فرعة قناة السويس الحديدة ويمر الاخر القائم اعلى فرعة قناة السويس القديمة)، وتم الانتهاء من انشاؤه في 2001 وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنميه بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادى وسيناء.

تنفيذ كوبرى معدني بسكة مزدوجة على قناة السويس الجديدة

وتضمنت الاعمال تنفيذ الكوبرى المعدني الجديد بسكة مزدوجة على قناة السويس الجديدة، كما تم تأهيل وازدواج خط السكة الحديد اعلى الكوبرى المعدني القائم، وتم انشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين الجديدة والقديمة، وربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد وشرق القناه بخط الفردان رفح وانشاء برج اشارات شرق قناة السويس وانشاء سحارات اسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات (مياه – كهرباء – اشارات) وانشاء منطقة ادارية لادارة هذه الكباري شرق قناة السويس الجديدة.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته صرح الفريق مهندس كامل الوزير: ”اننا نتابع اليوم احد الممرات اللوجستية التي تم تدشينها يوم الخميس الماضي في ميناء الاسكندرية حيث دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة ومنها ممر العريش/ طابا اللوجيستي التنموي المتكامل الذي نتابع أعمال تنفيذه اليوم على ارض الواقع، حيث يبدأ هذا الممر من ميناء العريش البحري وحتى منفذ طابا البري ويربط بينهما خط سكة حديد العريش/ طابا وهو امتداد لخط الفردان بئر العبد/ العريش مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة بسيناء، حيث ستساهم هذه الممرات في ربط مناطق الانتاج (الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعه ونظيفة وآمنه مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

وأضاف ان هذا الممر اللوجيستي العريش/ طابا سيتم امتداده باتجاه الشرق إلى الاردن والعراق لان هذا الممر جزء من طريق النقل العربي الذي سيخدم حركة التجارة إلى الاردن والعراق ودول الخليج والى الدول العربية الافريقية.

ولفت الى ان احد اهم المكونات الرئيسية لهذا الممر اللوجيستي هو مشروع اعادة تأهيل وتطوير وانشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول اجمالي حوالي 500 كم.

وأشار الى ان هذا الخط سيخدم نقل البضائع، كما سيخدم المناطق الصناعية عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا الى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدة بانحاء الجمهورية.

هذا الممر اللوجيستي له عوائد اقتصادية عديدة

واوضح الفريق مهندس وزير النقل ان هذا الممر اللوجيستي له عوائد اقتصادية عديدة كما سيخدم اهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، موجها الدعوة الى اهالي سيناء للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع.

وذكر ان هذا الممر اللوجيستي المتكامل هو ممر تنمية جديد موجها الشكر الى القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الباسلة لما قاموا به من جهد في تأمين سيناء واقتلاع جذور الارهاب فيما يساهم نحو تحقيق التنمية الشاملة في سيناء بتنفيذ مشروعات ضخمة تنموية لخدمة كافة اهالي سيناء.

واكد الوزير اننا اليوم نشهد بدء العمل في مسار خط السكه الحديد الفردان/ بئر العبد/ العريش/ طابا الذي سيخدم كافة التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء وانه يتم ربط كل المحاور الطولية بسيناء، كما قدم وزير النقل التهنئة لمحافظ شمال سيناء واهالي سيناء على هذا المشروع التنموي الضخم الذي سيخدم سيناء بل ويخدم كل المنطقة.

واكد الوزير ان ميناء العريش يتمتع بموقع فريد ومتميز على البحر متوسط يصل بين قارتي أوروبا وآسيا مما استدعى عملية تطويره وذلك من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس التي تتولى أعمال التكريك فضلاً عن قيام شركات مقاولات وطنية منها المقاولون العرب والغرابلي بتنفيذ أعمال التطوير، وذلك ليكون قادراً على استقبال السفن الحديثة وبحمولات ضخمة، فضلاً عن إنشاء مشروعات صوامع تداول الأسمنت الأبيض والأسود، بجانب تداول البضائع السيناوية الأخرى مثل الرمل والملح والرخام إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في خلق فرص عمل لابناء المحافظة حيث بلغ عدد العمالة بالشركات المنفذة للمشروع من أهالى شمال سيناء 3477 فرد، لافتا الى أعمال تطوير الميناء تساهم في تحقيق عملية التنمية فى شبه جزيرة سيناء.