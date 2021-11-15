وزير النقل : خططنا لإنشاء حارات أتوبيسات BRT أثناء تطوير الطريق الدائري

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم الانتهاء من قطاع الاوتوستراد – سعد الدين الشاذلي بنسبة 100%، وجار توسعة نفق كارفور بالمعادي لتحقيق السيولة المرورية، وروعي في الأعمال التي يتم تنفيذها للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيساتBRT ، التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير، والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير النقل لمتابعة أعمال التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، حيث رافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى، وبدأت الجولة بمتابعة تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد بنسبة 100%، والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد، وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان. وكذلك تابع أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات.

وأضاف: يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى، حيث بلغت نسبة تنفيذه 99%. كما تابع أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً الى البساتين، كما تابع الوزير الاعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري، حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهاً الى القاهرة الجديدة.

وبعد ذلك توجه وزير النقل لمتابعة إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري، لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة، وتابع ربط الطريق الدائري بمحور الزمر، حيث وجه بسرعة الانتهاء من اعمال ربط المحور بالطريق الدائري. ثم تفقد أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم، حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2 منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين.

إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية

ثم توجه إلى المريوطية لمتابعة أعمال أسفلت الطبقة السطحية للطريق والتوسعة، وشدد على تنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية. كما تابع إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، حيث أكد مدير المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور وجار البدء في الاعمال التنفيذية بالمشروع، هذا وقد تم الانتهاء من 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين، الجزائر، العمرانية 1، العمرانية 2، مصرف الكونيسة، مصر للطيران) وكوبري الطالبية.

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير المسافة من طريق الإسكندرية الزراعي حتى سعد الدين الشاذلي، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذي يبلغ طوله 1250 متر وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات، حيث يساهم الكوبري في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

كما تم تفقد اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5% الذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.

وكذلك تفقد أعمال كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 97%، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد – بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

توسعة الطريق الدائري مع «القاهرة الإسكندرية الزراعي»

كما تابع وزير النقل أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة، ووجه الوزير بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام باعمال النيوجرسي والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار الـ24 ساعة وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية.

كما أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS) ، والتي بلغت نسبة تنفيذها 18%، ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام، وجار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 72%، كما يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمر.

وأشار الى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، لافتا إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع المهم.

وأضاف أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.