وزير النقل: خطة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد للسلوم بطول 800 كم

قال وزير النقل الفريق مهندس

الوزير إن الوزارة تنفذ خطة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كم لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بمحافظتي الدقهلية ودمياط، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.

بدأت الجولة بتفقد مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات التي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين، حيث يجري إنشاء 3 كباري علوية هي كوبري أعلى مزلقان سواقي العرب (أعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى، وخط سكة حديد طنطا/ دمياط) الذي بلغت نسبة تنفيذه 98%، وكوبري المرورو الجاري إنشاؤه (اعلى تقاطع المنصورة/ دمياط الغربى، وشارع الجيش)، وكوبري نزلة الدبوسي الجاري إنشاؤه الذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين، ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري.

ثم توجه وزير النقل لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمياط/ المنصورة/ المحلة/ طنطا غرب النيل في المسافة من شربين حتى دمياط (المرحلة الأولى) بطول 38 كم (أحد طرق مبادرة حياة كريمة) الذي بلغت نسبة تنفيذه 95% حيث تم استخدام نظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR في رفع كفاءة الطريق.

تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12م بحيث يصبح 6 حارات بكل اتجاه

بعدها تفقد مواقع العمل بالمرحلة الأولى من تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصه/ المنصورة الجديدة/ حتى حدود محافظة الدقهلية بطول 57 كم، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاه (3 حارات للطريق الرئيسي و3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة)، بالإضافة إلى إنشاء 18 عمل صناعي في الاتجاهين على طريق الخدمة، منها كوبري البستان على النيل الذي تفقده الوزير ويشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر، وعرض 17 مترا، بعدد 4 حارات مرورية في كل اتجاه.

وأشار وزير النقل إلى أنه جار العمل على رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن تطوير هذه القطاعات يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كم لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط – بورسعيد – الإسكندرية) ويمر بـ7 محافظات هي دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفرالشيخ، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة، ويتم تطوير الطريق ليصبح 6 حارات بكل اتجاه منها 3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة.

كما تفقد وزير النقل طريق الرصف الخرساني المزدوج الملاصق لسور ميناء دمياط والذي تم رصفه بالخرسانة لتسهيل دخول وخروج الشاحنات من والي ميناء دمياط وتحمل الاحمال العالية لتلك الشاحنات.

ازدواج كباري رافد جمصة

بعدها تابع الفريق مهندس كامل الوزير أعمال ازدواج كباري رافد جمصة وهي كوبري عمار الذي بلغت نسبة تنفيذه 85% ويشمل إنشاء كوبري علوي إتجاه المنصورة جمصة موازي للكوبرى القائم وكوبري دميره الذي بلغت نسبة تنفيذه 100% ويشمل إنشاء كوبري علوى عند الكيلو 11 عند مدخل قرية دميرة ليخدم الاتجاه من المنصورة إلى جمصة وتحويل الكوبري الحالي ليخدم الاتجاه القادم من جمصة إلى المنصورة بالإضافة إلى كوبري الروضة الذي بلغت نسبة تنفيذه 85% الذي يشمل إنشاء كوبري مواز للكوبري القائم بعرض 14م بعدد 3 حارات مرورية.

وسبق تطوير الطريق بطول 50 كم، ليصبح الطريق 3 حارات لكل اتجاه بعدها توجه الوزير لتفقد مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق بلقاس/ شربين بطول 14 كم حيث وجه الوزير بتكثيف الأعمال وازدواج كوبري بسنديله.

بعدها تفقد الوزير مشروع كوبري الجامعة على النيل بالمنصورة، ورافقه الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، حيث تم الانتهاء من اعمال مطلع ومنزل للكوبري وجاري توسعة الكوبري من الناحية الغربية، كما سبق وتم الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الدائري الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب بطول 4.5 كم مزدوج ليصبح 14 م بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه مع انشاء عدد 2 دوران للخلف.

كما اطلع وزير النقل على معدلات تنفيذ مشروع ازدواج ورفع كفاءة دمياط الشرقي بطول 62 كم، وذلك في المسافة من شربين وحتى فارسكور بطول 25 كم، حيث تم الانتهاء من ازدواج ورفع كفاءة المسافة من شربين حتى المنصورة بطول 22 كم.