نقل وملاحة

وزير النقل : خطة لتطوير البنية الأساسية في السكة الحديد والارتقاء بالخدمات

يتم حاليًا تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخطوط شبكة السكك الحديدية الرئيسية وتحديثها
مدحت إسماعيل 12:36 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20 12:36 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20

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قال وزير النقل ، الفريق كامل الوزير إنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأضاف أن ذلك من خلال تطوير كافة قطاعات السكك الحديدية سواء البنية الأساسية أو الوحدات المتحركة طبقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا السكك الحديدية.

وذكر وزير النقل أنه يتم حاليًا تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخطوط شبكة السكك الحديدية الرئيسية وتحديثها بنظام إلكتروني حديث مع تزويدها بنظم التحكم المركزي في مسير القطارات لمنع الأخطاء البشرية.

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إلي جانب تزويد الشبكة بأحدث نظام عالمي للتحكم الآلي في مسير القطارت (ETCSL1) لزيادة معدلات الأمان ومنع الأخطاء البشرية أثناء قيادة القطارات.

كما تشمل خطة النهوض بالمرفق، تطوير منظومة التشغيل والتحكم في المزلقانات بتزويدها بنظام تحكم يعمل أتوماتيكياً عند اقتراب القطارات من المزلقانات وبدون تدخل العنصر البشري.

وتابع: تم توريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بكمبيوتر للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات، علاوة على تسجيل البيانات الخاصة برحلات هذه الجرارات أثناء تشغيلها.

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ولفت إلي أنه تم توريد عربات جديدة بأحدث تكنولوجيا لضمان سلامة سير هذه العربات وتوفير الراحة للمسافرين لضمان تقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب.

وتابع أنه تم توريد قطارات ركاب وقطارات نوم متكاملة مزودة بأحدث التكنولوجيا لتقديم خدمة متميزة للمسافرين وتحقيق الراحة والرفاهية.

وكذلك توريد ماكينة لفحص السكة بنظام الألتراسونيك والتي سوف تقوم بفحص حالة السكك والقضبان والمفاتيح أتوماتيكياً من خلال مسيرها على السكة بالسرعة العادية وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل، بالإضافة إلى توريد ماكينات جديدة لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.

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وذكر أنه من المقرر تنفيذ مشروع البوابات الذكية لميكنة وتطوير وإدارة منافذ الدخول والخروج لمحطات السكك الحديدية، حيث تشمل المرحلة الأولى محطات (القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – الإسكندرية).

وكذلك تطوير وميكنة أنظمة حجز التذاكر إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات المحمول وماكينات حجز التذاكر.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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