وزير النقل: خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة محطة حاويات بورسعيد

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن لدينا خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة محطة حاويات بورسعيد، والتوسع في أنشطتها ورفع قدراتها التنافسية، لمواكبة التطور في أجيال سفن الحاويات، وزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق مهندس كامل الوزير لميناء غرب بورسعيد، حيث كان في استقباله اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية، والربان طارق شاهين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، واللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري.

تأتي الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافه الموانىء البحرية المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وفي اطار خطة الحكومة المصرية لتحقيق التكامل بين كافة الموانئ المصرية.

بدات الجولة بزيارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل، حيث قدم الربان طارق شاهين عرض تقديمي استعرض خلاله موجزا عن تاريخ الشركة منذ انشائها في يوليو 1984 باعتبارها أحد الشركات الوطنية الهامة التى تدير محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد، وكذلك امكانات محطة حاويات الشركة من ساحات ومعدات وقوى بشرية، مشيرا إلى حتمية تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد كأحد الشركات الوطنية العريقة في مجال تداول الحاويات منذ ما يقرب من 38 عاماَ.

وتقع محطة حاويات الشركة على مساحة قدرها 575525 متر مربع وتحتوى على 11 ساحة تخزينية لحاويات الصادر والوارد والترانزيت والفارغ ومخزن المشترك، ويبلغ طول رصيف المحطة 950 متر، ويسمح باستقبال سفن الحاويات حتى غاطس 15.5 متر، كما تبلغ الطاقة السنوية للمحطة 830 الف حاوية مكافئة. وتم عرض حجم أعمال الشركة خلال الأعوام الخمس السابقة وأهم أصول الشركة ومعداتها وحالتها الفنية.

التوسع في انشاء المستودعات والموانئ الجافة لسرعة صرف البضائع من الموانى البحرية

كما تم استعرض أنشطة الشركة المختلفة بخلاف نشاط تداول الحاويات مثل تداول نشاط البضائع الغلال (الصب) ونقلها عبر خطوط السكك الحديدية، وتداول وتخزين البضائع العامة، وكذلك تم عرض امكانيات المستودع الجمركى الذي تمتلكه الشركة في العاشر من رمضان، الذي يأتي في اطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في انشاء المستودعات والموانئ الجافة لسرعة صرف البضائع من الموانى البحرية وعدم تكدسها وتسهيلا على المصدرين والمستوردين.

ووجه وزير النقل بدراسة الربط بين المستودع الجمركى والميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وكذلك بعقد دروات تدريبية وتأهيلية للمرشحين للوظائف القيادية بالشركة، وإجراء الاختبارت الخاصة بتلك الوظائف وفقا للإطر المحددة وللكارت الوظيفي لكل وظيفة ووفقا لنتائج لجنة القيادات باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومه.

وفي ختام العرض تم عرض أهم التحديات التى تواجه الشركة، حيث أكد الوزير على سرعة تنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع أنشطة الشركة وتطوير محطة حاويات غرب بورسعيد (اعاده تاهيل الرصيف الحالي، زيادة المسافة بين القضبان، عملية احلال لأوناش الرصيف الحالية باوناش جديدة ذات احمال عالية لتتعامل مع سفن الاجيال الحديثة، اعادة تاهيل ساحات الشركة بالكامل وتخطيطها، ضرورة استخدام نظام تشغيل محطات حاويات ”TOS“ Terminal Operating Sistem).

وتابع وزير النقل آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل وشركة مها MAHA كابيتال الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار بشأن وضع الاطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة وللبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ وكمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفائتها والتوسع في أنشطتها ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال ادارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط.

ميناء غرب بورسعيد يهدف لتحقيق طاقة تداول تصل إلى 2 مليون طن

وبعد انتهاء العرض قام وزير النقل بزيارة ميدانية لميناء غرب بورسعيد متفقداً مواقع الشركة وساحاتها المختلفة بالميناء ومطلعاً على أهم مشروعات الهيئة الاقتصادية الجارى تنفيذها ضمن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد مثل محطة الصب الجاف بسعة 100 الف طن لتحقيق طاقة تداول تصل من 1.5 حتى 2 مليون طن، ومشروع إنشاء محطة الصب السائل (بتروكيماويات) على مساحة 15657 متر مربع بطاقة تخزينية 51163 متر مكعب لتحقيق طاقة تداول تصل الى 310 الف طن سنوياً، ومشروع تطوير رصيف عباس ورفع كفاءته بطول 670.45 متر وغاطس 17 متر.

واكد الوزير عل هامش جولته في تصريحات صحفية أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانىء المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجيستيات.

ولفت وزير النقل الى أن وزارة النقل تقوم بإنشاء وتطوير ارصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلومترًا بأعماق تتراوح من (15 – 18 متر) وأهمها على البحر الأحمر “سفاجا والعين السخنة”، وعلى البحر المتوسط “إسكندرية ودمياط وبورسعيد” ليصل إجمالي أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كيلومترًا، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كيلومترات، وتعميق الممرات الملاحية، لتستوعب الموانئ 400 مليون طن، بدلًا من 185 مليون طن سنويًا، وأكثر من 25 مليون حاوية مكافئة، بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

كما ان وزارة النقل قامت على مدار عام بالترويج وعرض الفرص الاستثمارية بالموانئ على المشغلين العالميين، ونجحت الوزاره في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر، مما يساهم في التنافسية في الاداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة، مما يعود علي المستهلك المصري بالفائدة، ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كافه نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر علي الاقتصاد القومي والتنمية.