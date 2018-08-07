وزير النقل: خطة شاملة لإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية

المال -خاصعقد بمقر وزارة النقل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء فؤاد عثمان رئيس الهيئة وأعضاء المجلس، حيث تمت مناقشة الحساب الختامى والميزانية خلا ل الاجتماع حيث حققت الهيئة فائض 129 مليون جنيه عن العام المالى 2017/2018 بزيادة

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عقد بمقر وزارة النقل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء فؤاد عثمان رئيس الهيئة وأعضاء المجلس،

حيث تمت مناقشة الحساب الختامى والميزانية خلا ل الاجتماع حيث حققت الهيئة فائض 129 مليون جنيه عن العام المالى 2017/2018 بزيادة قدرها 47 مليون جنيه عن الفائض المقدر، ونفذت الهيئة نسبة 93% من خططها الاستثمارية باجمالى مبلغ 155 مليون جنيه شاملة مشروع تطوير ميناء طابا البرى والمرحلة الأولى من تأمين موانئ الهيئة، كما تمت مناقشة مشروعات التطوير المقبلة فى الموانئ المختلفة ووجه الوزير بالاستمرار فى معدلات الأداء وتطويرها، بالاضافة الى ضرورة الاهتمام بالنواحى التدريبية الخاصة بالعاملين فى الموانئ باعتبار العنصر البشرى أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، واعتمد المجلس الحساب الختامى والميزانية.

وعلى هامش الاجتماع صرح الدكتور هشام عرفات أن هناك خطة شاملة لوزارة النقل فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث خططت الوزارة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجارى والحفاظ على شبكة الطرق حيث من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

وأوضح أن الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقاً لأسس علمية وأنها اللوجيستية سوف تنشأ فى كل من مدن السادس من أكتوبر –العاشر من رمضان –مدينة السادات –مدينة برج العرب الجديدة –مدينة بنى سويف الجديدة –مدينة سوهاج الجديدة، مضيفا أنه قد تم بالفعل اتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة هذه الموانئ حيث تم طرح مشروع إنشاء الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان على المستثمرين فى مناقصة عالمية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وقد تم تأهيل تحالفات كبرى للدخول فى هذا المشروع وجار الآن استكمال عملية الطرح والترسية.