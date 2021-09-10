وزير النقل : حريصون على خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين في جميع القطاعات

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا على مدار 4 ساعات مع العاملين بهيئة ميناء دمياط، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للارتقاء بالعنصر البشري في كل قطاعات النقل. في بداية اللقاء أكد وزير النقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على خلق بيئة عمل مناسبة للعمال في جميع القطاعات بما يعود إيجابًا على إنتاجية العمل بالميناء، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف كل الأعمال في جميع المشروعات الجاري تنفيذها، مثل تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر، وأعمال رفع كفاءة وتطوير حاجز الأمواج الشرقي للميناء، ومشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد. وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع

وأضاف أنه لا بد من العمل على مدار الساعة لتكون كل قطاعات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة وأن يتم تنفيذ خطة تطوير جميع الموانئ البحرية لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وأشار الوزير إلى أهمية أن يؤدي كل موظف المهام الخاصة بأعمال وظيفته وفقًا للتوصيف الوظيفي الخاص به، وأن يتم الالتزام بمواعيد العمل، لافتًا إلى أهمية الإدارات المختلفة بالميناء في خدمة حركة الصادر والوارد بالميناء وخدمة المواطنين.

ضرورة تشجيع الشباب لتولّي المناصب القيادية بـ«ميناء دمياط»

ونوه وزير النقل بأهمية إدارات الموارد البشرية HR والإدارة القانونية والمالية في خلق بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين وتحقيق المساواة والعدل بينهم، مع ضرورة تشجيع الشباب لتولّي المناصب القيادية بالميناء وأن يتم توفير رعاية طبية متميزة لكل العاملين وأن يتم عقد اجتماعات دورية بين قيادات الميناء وجميع العاملين.

وأوضح الوزير أن عوائد الموانئ البحرية التي هي مِلك للشعب تعود إيجابًا على الاقتصاد القومي وعلى تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في شتى المجالات لخدمة المواطنين؛ مثل مشروعات الطرق والكباري والكهرباء والإسكان وغيرها من المشروعات الخدمية.

وأكد أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات، واللتين تتكونان من عدد من العاملين والمهندسين المختصين بالورشة، وأن يكون عملهما وفقًا للأطر القانونية المحددة، لافتًا إلى أن الحافز لمن يستحق وأنه لا تهاون مع المخطئ والمتهاون، وفقًا لمبدأ الثواب والعقاب الذي يتم تنفيذه في كل قطاعات وزارة النقل.

كما استمع وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى عدد كبير من العامين، وذلك فيما يتعلق ببعض المقترحات والتحديات الخاصة بالعمل، والخاصة بلائحة الميناء وعمل القطاعات المختلفة به،

حيث وجه الوزير بتشكيل لجان مختلفة لبحث جميع المقترحات والتعليقات الخاصة بآلية العمل بالميناء لتنفيذ ما يفيد العمل منها وما يعود إيجابًا على حركة الصادر والوارد وعلى خلق بيئة عمل مناسبة وعلى دفع العمل بجميع المشروعات.