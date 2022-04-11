وزير النقل: جار تصميم الهوية البصرية لأتوبيسات نقل وفود مؤتمر المناخ المقرر استضافته بشرم الشيخ

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إنه جــار تصميم الهوية البصرية لأتوبيسات نقل وفود مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop 27، الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل .

وأوضح الوزير أن ذلك يتم بواسطة محافظة جنوب سيناء، وتم التنسيق مع المصنّعين لتنفيذها.

وزير النقل قال ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop 27.

وتم خلال الاجتماع متابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الاجتماع فعليا وعبر تقنية “الفيديوكونفرانس” الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ سامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وحضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وحضر أيضا الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وعرض وزير النقل الموقف التنفيذي لخطة نقل الوفود بالمؤتمر بوسائل النقل الأخضر المستدام، مشيراً إلي أنه جار استلام 20 أتوبيس غـــــــاز طبيعي، وأنه تم التعاقد على شراء 70 أتوبيس كهرباء، وتم تصميم شبكة مسارات الأتوبيسات، وتم إعداد جداول التشغيل المبدئية طبقا لأعداد الحافلات (300) حافلة، كما أنه تم التعاقد علي توريد المنظومات الذكية لعدد 100 حافلة وجار التعاقد علي باقي الكمية.