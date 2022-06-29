وزير النقل : جار التجهيز لافتتاح مشروع القطار الكهربائي LRT

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إنه جارٍ التجهيز لافتتاح مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 103 كيلومترات، وعدد 19 محطة، موضحًا أن الوزارة لديها الكثير من المشروعات في قطاع الأنفاق والجرّ الكهربي، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 2014 حتى 2022.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الكثير من مشروعات مترو الأنفاق مثل افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث بطول 11.52 كم وعدد 10 محطات (هارون، الألف مسكن، نادى الشمس، هليوبوليس، النزهة، هشام بركات، عمر بن الخطاب، قباء، الهايكستب، عدلي منصور)،

علاوة على تصنيع وتوريد 20 قطارًا مكيفًا للتشغيل على الخط الأول (حلوان- المرج)، ناهيك عن تصنيع وتوريد 4 قطارات مكيفة للتشغيل على الخط الثانى (شبرا الخيمة- المنيب).

يضاف إلى ما سبق توريد 22 قطارًا مكيفًا من إجمالى 32 قطارًا للخط الثالث لمترو الأنفاق وتوريد مكونات لعدد 6 قطار من إجمالى 10 قطارات سيتم تجميعها بشركة سيماف،

ومخطط وصول آخِر قطار فى مارس 2024، فضلًا عن توريد 6 قطارات مكيفة، وعدد 2 جرار للخط الثانى لمترو الأنفاق (شبرا- المنيب)، وتم دخولها الخدمة.

وذكر وزير النقل أن تم توريد وتركيب عدد 850 بوابة للخطين الأول والثاني، بالإضافة إلى 221 بوابة إضافية للخط الثاني.

تطوير نظم المراقبة وتركيب 46 سلمًا متحركًا و28 مصعدًا كهربائيًّا بمحطات مترو الأنفاق

كما تم تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلمًا متحركًا و28 مصعدًا كهربائيًّا بمحطات المترو، علاوة على مشروع ازدواج السكة بين محطتي المرج- المرج الجديدة بالخط الأول بطول 1.36 كم، إلى جانب تطوير وتحويل محطة المرج إلى محطة علوية.

ولفت إلى إنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين للوحدات المتحركة بكوتسيكا بالخط الأول (حلوان- المرج الجديدة) على مساحة حوالى 15 فدانًا لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطار).

وأشار وزير النقل إلى أنه يتقدم العمل في تنفيذ عدة مشروعات مثل استكمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة- إمبابة- جامعة القاهرة) بطول 17.7 كم وعدد 15 محطة،

بالإضافة إلى مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر- الهرم- الجيزة- عمرو بن العاص- القاهرة الجديدة) بطول 42 كم.

كما جارٍ تنفيذ مشروعي مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر، وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل بطول 42 كيلومترًا، وعدد 12 محطة،

علاوة على المحطة التبادلية بمحطة عدلي منصور ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة.

وذكر وزير النقل أنه تم البدء في تنفيذ شبكة للقطارات السريعة بإجمالي أطوال يبلغ 2000 كيلومتر، حيث الخط الأول (السخنة- مطروح- العلمين- الفيوم) بطول 660 كم،

بينما الخط الثاني (الفيوم- بني سويف- أبو سمبل) بطول 1100 كم، فيما الخط الثالث (قنا- سفاجا) بطول 225 كم.