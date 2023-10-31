وزير النقل: جار إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية قريبًا

صرح المهندس كامل الوزير وزير النقل، بأن الدولة في طريقها إلى إطلاق مصنع جديد لصناعة قضبان السكة الحديد، لإنتاجها لأول مرة داخل مصر.

وأكد وزير النقل، أن المصنع قادر على إنتاج 250 ألف طن من القضبان الحديدية بشكل سنوي.

وأشار إلى أن المستهدف في المرحلة الأولى يبلغ 0.5 مليون طن في مرحلته الأولى، وقابل أن يصل لمليون طن.

وأوضح “الوزير”، أن الدولة تستهدف بإنشاها مصنع إنتاج القضبان الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير للخارج.

وأشار خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يهدف إلى استعراض تفاصيل المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي المزعم تنفيذه من 5 إلى 8 نوفمبر لعام 2023، إلى أنه حتى الآن يتم الاعتماد على استيراد قضبان السكك الحديدة من الخارج.