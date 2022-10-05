وزير النقل: جارٍ العمل على قدم وساق في الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B للمترو

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن العمل يجري على قدم وساق في الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B للخط الثالث للمترو والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج، موضحا أنه يشتمل على 6 محطات ”محطة نفقية (السودان) و4 محطات علوية (إمبابة والبوهى والقومية العربية ومحطة الطريق الدائري) التي سيتم ربطها مع مشروع اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمه بينهما ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج)”.

وأضاف وزير النقل: وكذلك في الجزء الثالث من المرحلة الثالثة 3C والذي يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطات ”3محطات نفقية ومحطتين علويتين“.

وشهد وزير النقل اليوم بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو (3A) والتي تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم والتي تشتمل علي 4 محطـات نفقية هي (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات)، وذلك مرورا بالنفق اسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك، ورافقه مارك باريتي سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية والسفير كريستيان برجر رئيس بعثه الاتحاد الاوروبى لدى جمهوريه مصر العربيه وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورؤساء كبرى الشركات العالمية المنفذة للمشروع فى كافة التخصصات.

الافتتاح الرسمي للتشغيل الفعلي بالركاب خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 نوفمبر القادم

وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب واجراء التجارب الخاصة بتسيير القطار والإختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير، حيث استمرت فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب 3 شهور وستكون فترة التشغيل التجريبي بالركاب لمدة شهر على ان يكون الافتتاح الرسمي للتشغيل الفعلي بالركاب خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 نوفمبر القادم الى جانب تدشين عدد من مشروعات الجر الكهربائي الأخرى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشغيل الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاق للركاب بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر المجيدة ولتسهيل حركة تنقل أهالي المناطق المحيطة بدار القضاء العالي ومناطق ماسبيرو الزمالك والكيت كات.

جدير بالذكر أن هذا الجزء الذي تم تشغيله تجريبياً أمام حركة الركاب اليوم هو جزء من المرحله الثالثه من المشروع والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلي جامعة القاهرة.

الخط الثالث للمترو سينقل عند اكتماله 1.5 مليون راكب/ يوم

كما أن الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم وعدد 19 محطة وجاري تنفيذ باقي الخط الذي يعتبر حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف)، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانا ومجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار. كما أن الخط الثالث سينقل عند اكتماله 1.5 مليون راكب/ يوم.

ويدير الخط الثالث بكافة مراحله شركة RATP DEV الفرنسية المتخصصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق والتي تعمل في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأسيا من خلال أكثر من 100 شركة علاوة على خبرتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس والتى تصل إلي 120 عاما وتصدرها المرتبة الخامسة عالميا في هذا المجال.