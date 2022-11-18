وزير النقل: توقيع 4 مذكرات تفاهم في السكة الحديد والمترو والجر الكهربائي

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير إن الوزارة وقعت 4 مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وذلك على هامش فعاليات جلسة الحلول المبتكرة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال مشروعات النقل المقامة بيوم الحلول ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

وقام وزير النقل بتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص إطلاق أكاديمية هندسية حديثة للنقل السككي فى مصر بين وزارة النقل وشركة ألستوم مصر لمشروعات النقل لتوفير خدمات التدريب والتعليم، وقام بالتوقيع من جانب شركة ألستوم اندرو ديليون الرئيس الإقليمي للشركة.

أشار وزير النقل إلى أن شركة ألستوم تعتبر من كبرى الشركات العالمية التى توفر أنظمة متكاملة لمستقبل النقل الأخضر الاكثر ذكاءً حول العالم لذا تستعين بها وزارة النقل لتنفيذ خطتها الطموحة لتطوير أنظمة النقل المختلفة بالسكك الحديدية والمترو في مصر، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية لشركة ألستوم تجاه الوطن تسعى الشركة جاهدة للتعاون مع جميع شركائها لإطلاق أكاديمية هندسية حديثة للنقل السككى في مصر لتمكين المشاركين من التعلم من قبل المتخصصين فى جامعة ألستوم وكذا خبراء هندسيين رائدين فى مجال النقل.

وأفاد بأن توقيع هذه المذكرة يأتى كاستمرارية للتعاون مع الشركة لتأسيس هذه الاكاديمية فى مؤتمر المناخ COP27 لتعضيض مكانة النقل السككي بالجر الكهربائى الأخضر المستدام صديق البيئة بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة طبقاً لرؤية مصر 2030.

وذكر أن الاكاديمية تهدف الى تدريب وتأهيل وتوسيع مدارك المهندسين المتدربين لمواكبة التكنولوجيا المتطورة فى هذا المجال وتلبية متطلبات سوق العمل التى تقتضيها مشاريع النقل الأخضر الجاري تنفيذها حالياً فى الدولة، كما تهدف الى بناء قاعدة كبيرة من الايدى العاملة والعناصر البشرية المدربة فى المجالات الفنية المختلفة مثل نظم الاتصالات، والاشارات، والقوى، والتحكم المركزى والصيانة، بما فى ذلك تخصصات ادارة المشروعات لقطاعات السكك الحديدية، كل ذلك من أجل الأرتقاء بالعنصر البشرى بإعتباره العمود الفقرى لنمو وتطوير منظومة النقل فى مصر.

«أكاديمية» ستضع 3 برامج بمختلف الجوانب الفنية بـ«السكة الحديد» و«مترو الأنفاق»

وأوضح وزير النقل أن الاكاديمية ستضع ثلاثة برامج للمشاركين فى مختلف الجوانب الفنية بمجالات السكك الحديدية والمترو من خلال (أولاً: مبادرة البرنامج التمهيدي بالشراكة مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق، ثانياً: مبادرة البرنامج الفنى بالشراكة مع المعهد القومى للنقل التابع للوزارة، ثالثاً: مبادرة البرنامج التدريبي بالشراكة مع المعهد العالى لتكنولوجيا النقل ”وردان“.

وأضاف أن الشركة ستقوم بإعداد بروتوكول للتعاون مع الهيئات التابعة للوزارة من خلال تجهيز البرامج والجدول الزمنى للدورات للمراجعة من الهيئات بما يتناسب مع متطلبات كل منها، وذلك تمهيدا لتوقيع “افتتاح برامج الاكاديمية” تحت إشراف وزارة النقل لبدء تنفيذ برامج المبادرة.

كما الفريق مهندس كامل الوزير توقيع إتفاقية إطارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم ترانسبورت إس آيه الفرنسية، بشأن أعمال أنظمة السكك الحديدية وأعمال السكة وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث قام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق اللواء شريف حسن ليل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب شركة ألستوم إندرو ديليون الرئيس الاقليمى لمنطقة أفريقيا لشركة ألستوم ورامى صلاح الدين رئيس مجلس إدارة ألستوم مصر.

وأوضح وزير النقل أن توقيع هذه الاتفاقية خلال مؤتمر المناخ يبرز حرص الدولة على تنفيذ مشروعات النقل الأخضر الجماعية، وذلك بإستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ الخط السادس للمترو للمحافظة على البيئة وتقليل التلوث البيئي والضوضاء لاعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة مما يوفر حياة كريمة للمواطن المصرى.

كما سيحقق المشروع جدوى إقتصادية بالحفاظ على الوقت وتخفيف الإختناقات المرورية وتقليل عدد الرحلات السطحية لوسائل النقل المختلفة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع وبعد دخوله الخدمة.

ستلتزم الشركة بتعظيم دور التصنيع المحلي للوحدات المتحركة

وأضاف أن الهدف من هذه الإتفاقية الإطارية دراسة العرض الفني والمالي المقدم من شركة ألستوم والشروط التمويلية الخاصة بالمشروع للتفاوض عليها بين الطرفين، علي أن تكون المدة الزمنية لهذه الإتفاقية الإطارية 8 أشهر من تاريخ توقيعها، حيث ستلتزم الشركة بموجب هذه الإتفاقية بتعظيم دور التصنيع المحلي للوحدات المتحركة، بما في ذلك إستخدام المنتجات المصنعة محلياً، على أن تكون نسبة المكون المحلي في بنود اعمال الانظمة في حدود 35% وفي بنود الوحدات المتحركة تصل الى 55%.

وبموجب هذه الإتفاقية ستقوم الحكومة الفرنسية بتوفير منحة لإعداد المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق لإعداد التصميم المبدئي والمواصفات الفنية حتى مرحلة التعاقد.

أوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتسيير الأعمال من الطرفين على أن يتم عقد اجتماع كل أسبوعين للنظر في الأمور الخاصة بالمشروع ومبادئ التعاون المتبادل بين الطرفين.

كما سيتم تشكيل مجموعات عمل (فنية ومالية وقانونية) من الطرفين تجتمع بصورة دورية لمناقشة واتخاذ جميع القرارات ليقوم رئيس كل مجموعة عمل بالتواصل مع لجنة تسيير الأعمال ورفع التقارير لها دورياً حول كافة الأنشطة.

ولفت وزير النقل الى أن تنفيذ الخط السادس يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة مترو الانفاق، حيث وضعت وزارة النقل خطة لتنفيذه في مسار موازى للخط الأول “العمود الفقري” للشبكة لتخفيف الضغط عنه حيث يربط بين منطقتي الخصوص والمعادي الجديدة بطول 35 كم (26 محطة)، حيث يبدأ المسار من منطقة الخصوص في مسار سطحى ثم يرتفع فى مسار علوى حتى محطة دير الملاك، ثم يمتد في مسار نفقي ماراً بمحطة غمرة ليتكامل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم يتقاطع مع الخط الثالث للمترو بمحطة باب الشعرية، ثم يستمر ليتقاطع مع الخط الرابع للمترو بمنطقة الفسطاط، ثم يمتد في مسار علوي حتى المعادي الجديدة.

ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم (3 محطات) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد لينقل حوالى 1.5 مليون راكب يوميا.

مذكرة تفاهم بخصوص مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بخصوص الخدمات الإستشارية لإعداد الدراسات لمشروع إمتداد الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى (المرج الجديدة – شبين القناطر) بطول حوالى 19 كم و14 محطة لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار.

وقام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق اللواء شريف حسن ليل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب المكتب الاستشارى إنطنيو رودريجز كاستيلانوس المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الاوسط وغرب ووسط أسيا ”TYPSA“.

وأوضح وزير النقل أن هذه المذكرة تعد بيانًا للنوايا المتبادلة بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشارى الاسبانى لاعداد الخدمات الاستشارية للمشروع “دراسات النقل“، والجدوى الإقتصادية، والتقييم الأولي للأثر البيئي والاجتماعي، ودراسة تأثير امتداد الخط الأول على خصائص التشغيل، ومستندات المواصفات الفنية الأولي

وأكد أن توقيع هذه المذكرة فى مؤتمر المناخ يهدف الى التوسع فى استخدام وسائل النقل السككى بالجر الكهربائى “مترو الأنفاق” لتوفير وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة، حيث سيتم تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وتجدر الاشارة الى أنه سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو/ شبين القناطر واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث.

كما سيتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.

وأشار وزير النقل الى أن المكتب الاستشارى TYPSA سيقوم بتقديم المستندات المطلوبة لطلب منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة FIEM بدعم من الهيئة، وبناءً عليه سيتم بدء الاتفاقية بشروط مقبولة للطرفين علي أن تكون المدة الزمنية لمذكرة التفاهم 6 أشهر من تاريخ التوقيع.

الخط الأول للمترو يعتبر العمود الفقرى لشبكة مترو الأنفاق

جدير بالذكر أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقرى لشبكة مترو الأنفاق وهو أول خط مترو تم تنفيذه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويعمل منذ قرابة 40 عام، كما أنه الأعلى كثافة بين خطوط المترو فى العالم. كما تجدر الاشارة الى أن القيادة السياسية تولى تطوير الخطوط العاملة أهمية قصوى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى والمحافظة على الوقت والجهد وخفض زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة لإستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة، وكذا للحفاظ على الأصول وتقليل تكاليف الصيانة، حيث يجرى حالياً طرح أعمال تطوير الأنظمة الخط الأول.

كما تم التعاقد مع شركة الستوم لتصنيع وتوريد 55 قطار للخط الأول بالإضافة إلي التعاقد مع شركة كاف الاسبانية بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لإعادة تأهيل 23 قطار سبق توريدهم منذ حوالي 25 سنة.

وشهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ أعمال امتداد مشروع سكك حديد العاشر من رمضان (القطار الكهربائي الخفيف LRT) المرحلة الرابعة داخل مدينة العاشر من رمضان بطول حوالى 16 كم و3 محطات لخدمة الكتلة السكانية فى المدينة، حيث قام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق اللواء شريف حسن ليل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الصينية تشن وى ممثل شركة أفيك والعضو المنتدب.

وأشار وزير النقل إلى أن تنفيذ هذه المرحلة يأتى فى إطار حرص رئيس الجمهورية على امتداد القطار الكهربائى الخفيف لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوباً إلى العاصمة الإدارية وشمالا إلي العاشر من رمضان وغرباً إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تضم مجمع متكامل الخدمات على مساحة 15 فدان ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة (مترو الانفاق – القطار الكهربائي – السكك الحديدية (السويس/عين شمس – السوبرجيت وأتوبيس المطار – موقف الأتوبيس الترددي عدلى منصور / السلام) وبذلك يكون قد تحقق ربط وسائل النقل السككى بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار.

الشركة الصينية ستقوم بتقديم عرض فنى ومالى خلال 3 شهور

وأوضح أن الشركة الصينية ستقوم بتقديم عرض فنى ومالى خلال 3 شهور من تاريخ توقيع المذكرة لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال السكة والكهروميكانيكية وتوريد القطارات وفقاً لدراسات ومواصفات وأسعار عقد EPC (التصميم – التوريد – الانشاء) الذى تم ابرامه لتنفيذ المرحلتين الأولى الثانية والتى تم افتتاحهم فى يوليو الماضي بتشريف الرئيسي عبدالفتاح السيسي، كما ستقوم الشركة بدعم الهيئة فى الحصول على التمويل اللازم بذات شروط تمويل العقد سالف الذكر من مؤسسات التمويل الصينية.

واكد الوزير على أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف” LRT السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان” بإعتباره شريان تنمية جديد لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة “الشروق – العبور – المستقبل – هليوبوليس الجديدة – بدر” علاوة على ربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تم تخطيطه وتنفيذه ليكون أكبر مركز سياسي وإقتصادي بوسائل نقل أمنة غير ملوثة للبيئة.

كما سيتبادل خدمة نقل الركاب مع جميع مفردات شبكة النقل السككى صديق البيئة “الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور – القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية – مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة” كما تم إنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات المشروع تسهيلا على المواطنين لتقليل استخدام وسائل النقل السطحية وكذلك لزيادة العائد الإقتصادي للمشروع.

وأوضح أن القطار الكهربائى الخفيف يتم تنفيذه على أربعة مراحل بطول إجمالي 105 كم وإجمالى 19 محطة مقسمة (المرحلة الأولى 65.63 كم ”11 محطة“ سطحية، والمرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتي محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم “محطة علوية“ (محطة الفنون والثقافة)، والمرحلة الثالثة 20.4 كم من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية ”4 محطات: 3 علوية +1سطحية”، والمرحلة الرابعة من محطة مدينة العبور الجديدة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم ”3 محطات: 2 علوية +1سطحية” (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة).