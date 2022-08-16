وزير النقل: توقيع وثيقة الشروط الأساسية الخاصة بادارة وتشغيل القطار السريع

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع وثيقة الشروط الأساسية الخاصة بادارة وتشغيل الخطوط الثلاثة لشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي اطوال 2000 كم بين الهيئة القومية للأنفاق وإتحاد شركتي السكك الحديدية الألمانية ”دويتشه بان والسويدي اليكتريك“ تمهيدا للتعاقد النهائي معها لادارة وتشغيل الشبكة لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى وبإجمالي فترة تعاقد 30 سنة.

شهد التوقيع من الجانب المصـرى اللواء شريف حسن ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن تحالف السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان والسويدي الكتريك نيكو واربانوف الرئيس التنفيذي لدويتشه بان للعمليات الدولية والمهندس احمد السويدي رئيس مجلس إدارة السويدي اليكتريك.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار الخطة التى تنتهجها الدولة لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى مجال الادارة والتشغيل لمشروعات النقل الحديثة.

ولفت الى أن الاتفاق يشمل نقل الخبرات والقيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين حيث تمثل نسبة الموارد البشرية المصرية بالشركة 90% من إجمالي العاملين وهو ما يعد من أهم عوامل منظومة الشراكة بين الجانبين.

وأضاف وزير النقل ان التعاقد مع الشركة الالمانية لادارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع خطوه هامة في هذا المجال نظرا لان دويتشه بان من الشركات الرائدة فى العالم فى مجال تشغيل وصيانة السكك الحديدية، حيث تقوم بتشغيل جميع خطوط سكك حديد المانيا بإجمالي أطوال (34 ألف كم) وتقوم بتشغيل عدد كبير من خطوط السكك الحديدية في العديد من دول العالم (أمريكا، المملكة المتحدة، الدنمارك، هولندا، بولندا، كندا، ارجواي، الهند، الامارات)، كما سيتم تشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة من خلال مشغل واحد بنظام المشاركة في الإيرادات.

وأشار الى أن شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان تقوم بانشاء شركة تحت مسمى دويتشه بان مصر بالشراكة مع شركة السويدي اليكتريك ستقوم بادارة وتشغيل الشبكة.

أطوال شبكة القطار الكهربائي السريع تبلغ 2000 كم

جدير بالذكر أن أطوال شبكة القطار الكهربائي السريع (ركاب & بضائع) تبلغ 2000 كم، حيث يبلغ طول الخط الاول (العين السخنة / العلمين / مطروح / الفيوم) 660 كم والثاني (الفيوم / بني سويف / اسوان / ابو سمبل) 1100 كم، والثالث (قنا / الغردقة / سفاجا) 225 كم، ويأتي تنفيذها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى انشاء مشروعات الجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة.