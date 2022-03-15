وزير النقل : توقيع مذكرة تفاهم مع «هيتاشي» اليابانية للتعاون في تشغيل الخط الرابع للمترو

التوقيع يأتي في إطار خطة الوزارة لإسناد ادارة وتشغيل وسائل المواصلات الحديثة الى مشغلين قطاع خاص دوليين للمساهمة في تحقيق التنافسية المطلوبة

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكره تفاهم بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وشركة هيتاشي للسكك الحديدية إس تي اليابانية، بشأن تنفيذ دراسة الجدوى للتعاون في مجال التشغيل والصيانة والإدارة للخط الرابع للمترو، حيث وقّع عن الجانب الأول المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وعن الجانب الثاني إدواردو لافيكارا المدير التنفيذي للتشغيل والصيانة بشركة هيتاشي، وحضر مراسم التوقيع أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

وأكد وزير النقل، خلال فعاليات التوقيع، عمق العلاقات المصرية اليابانية في مجالات النقل، وخاصة في مجال مترو الأنفاق، مشيرًا إلى التطلع لأن يكون التعاون الأول مع شركة هيتاشي انطلاقة قوية للتعاون في إدارة وتشغيل مشروعات أخرى في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق في مصر،

وأنه بعد توقيع مذكرة التفاهم يجب أن تتضمن دراسة الجدوى الخاصة بتشغيل وصيانة الخط الرابع للمترو عددًا من المحددات، منها القدرة الاستيعابية للركاب المتوقعة للخط وتوافر المهندسين والعمالة المصرية المدرَّبة في مجال التشغيل والصيانة، حتى يتم الخروج بأفضل النماذج لشكل التعاون في هذا المجال على أساس اقتصادي.

وأضاف أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لإسناد إدارة وتشغيل وسائل النقل والمواصلات الحديثة إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين،

مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل وأتوبيسات BRT، للمساهمة في تحقيق التنافسية المطلوبة بما يعود إيجابًا على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، والمساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول هذه المرافق وتعظيم مواردها.

كامل الوزير: أنشطة عديدة مطروحة للاستثمار في كل قطاعات النقل

ولفت وزير النقل إلى أن هناك أنشطة عديدة مطروحة للاستثمار في مجال السكك الحديدية والموانئ البحرية وكل قطاعات النقل، موجهًا الدعوة لكل المستثمرين للاستثمار بها، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.

من جانبه أعرب المدير التنفيذي للتشغيل والصيانة بشركة هيتاشي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تمثل التعاون الأول مع وزارة النقل،

مؤكدًا التطلع لمزيد من الشراكة والتعاون المشترك، وأن الشركة على استعداد تام لنقل كل الخبرات للجانب المصري.

الخط الرابع يبلغ طوله 42 كم بعدد 38 محطة

جدير بالذكر أن الخط الرابع يبلغ طوله 42 كم بعدد 38 محطة، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة،

بينما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة، بطول 23 كم و21 محطة، ومخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميًّا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر،

حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حاليًّا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

ويجري تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى فى المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كم، بعدد 12 محطة بواسطة تحالف شركات مصرية “المقاولون العرب، وكونكورد، وبتروجيت، وحسن علام للإنشاءات”،

حيث يجرى العمل في 11 محطة (الرماية، الأهرامات، حدائق الأهرام، النصر، حدائق الأشجار، المتحف المصري الكبير، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور)، وجار التنسيق مع محافظة الجيزة لبدء الاعمال في محطة “المساحة”.

كما يجري تكثيف الأعمال بمحطة المتحف المصري الكبير لنهو الأعمال المحيطة بها وفقًا للجدول المخطط، كما تم التعاقد مع اتحاد مصري/ ياباني “متسوبيشى كوربوريشن اليابانية/ أوراسكوم” لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة ومع شركة “متسوبيشى كوربوريشن” اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد 23 قطار للمرحلة،

والتى تتميز بمطابقتها لأحدث المواصفات العالمية، حيث سيتم ولأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة Screen Doors لتحقيق أعلى مستويات الأمان،

كما يجري حاليًّا نهو أعمال الترسية والتعاقد على تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقي للمرحلة بطول 5.1 كم، ‎والذي يمتد في المسافة من محطة المساحة وحتى الفسطاط.