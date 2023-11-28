وزير النقل: توقيع مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لإنشاء منطقة اقتصادية في جرجوب

وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل مذكرة تفاهم مع الحكومة الكورية الجنوبية ممثلة في شركة s t x الكورية الجنوبية بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري، حيث قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وسانجون بارك رئيس مجلس ادارة شركة s t x الكورية الجنوبية، وحضر التوقيع السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ورئيس مجلس ادارة شركة ميناء جرجوب البحري.

وصرح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، وفي إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجي للدولة وتنمية اقليم مطروح، حيث سيشمل التعاون الاستثماري مع شركة s t x الكورية الجنوبية تطوير ميناء جرجوب والمنطقة اللوجيستية الصناعية لها، بحيث يتم التوافق مع المخطط العام للدولة في أراضى ميناء جرجوب البحرى وظهيرها الصحراوى من إنشاء صوامع للغلال لصالح تدبير مطالب جمهورية مصر العربية وكذا إعادة التصدير.

وسيتم أيضا إنشاء مصنع لإعادة تجميع السيارات المستعملة الواردة من كوريا واليابان وإعادة تصديرها للدول الأفريقية، وإنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب وإعادة التصدير للدول الأوروبية، وإنشاء محطة حاويات بميناء جرجوب التجارى لخدمة البضائع القادمة من شرق آسيا ومتوجهة إلى كل من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وإنشاء قاعدة لوجيستية لتوفير خطوط شحن لصالح جمهورية مصر العربية، والتعاون مع شركة ترسانة الإسكندرية لبناء السفن الحربية إعتباراً من لنشات المرور الساحلى مع إمكانية البيع لطرف ثالث، وإنشاء مدينة سكنية كتوسع مستقبلي لمنطقة جرجوب، وإنشاء مناطق سياحية (قرى سياحية) ومناطق ترفيهية، وإستصلاح أراضى زراعية تقوم على أساسها بعض الصناعات (الزيوت – تعبئة المنتجات الزراعية)، وإنشاء مصنع نسيج.

شركة ميناء جرجوب ستقوم بتجهيز وادارة وتشغيل وصيانة الميناء البحري

وأوضح وزير النقل ان شركة ميناء جرجوب ستقوم بتجهيز وادارة وتشغيل وصيانة ميناء “جرجوب” البحرى من حيث الأرصفة والبنية التحتية وفقاً للمواصفات الفنية القياسية، كما ستقوم شركة s t x الكورية الجنوبية بتقديم دراسة جدوى خاصة بمشروع تطوير ميناء جرجوب بجميع مراحله.

وفي تصريحات صحفية على هامش فعاليات التوقيع أكد وزير النقل ان هذا التوقيع ياتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي أثناء افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيسيتات وفي إطار التخطيط التي قامت به وزارة النقل لتنفيذ هذا التوجيه الرئاسي بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة ووزارات الحكومة المصرية، حيث تم إعداد خطة ترتكز على الإمكانات التي تتمتع بها مصر مثل شواطئ البحرين الاحمر والمتوسط أو خليج العقبة وخليج السويس حيث تصل من 2500 الي 2600 كم، بالاضافة إلي وجود اهم ممر في العالم وهو ممر قناة السويس، حيث كان لابد من استغلال كل هذه الإمكانيات بالإضافة إلى الامكانات البشرية الهائلة في مصر والامكانات الطبيعية بها من الخامات والمواد الأولية المختلفة وكان لابد من التخطيط للوصول إلي هذا الهدف وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيسيتات..

وأضاف ان أهم ما يرتكز عليه هذا التخطيط هو إنشاء ما يسمي بالممرات اللوجستية، حيث تم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجيستية (الممر الوجيستي العريش/ طابا، وممر السخنة/ الدخيلة اللوجيستي، والممر الوجيستي القاهرة/ الاسكندريه، وممر طنطا/ دمياط اللوجيستي، والممر اللوجيستي سفاجا/ فنا/ ابو طرطور، والممر اللوجيستي الاسكندريه/ السلوم الذي يستند على ميناء الإسكندرية والدخيلة كميناء بحري وميناء جرجوب كميناء بحري وميناء السلوم كميناء بري له ظهير عبارة عن منطقة لوجيستية على مساحة 700 فدان).

وأوضح وزير النقل أن الممر الاخير ممر هام جدا وان اي ممر لوجيستي يستند على موانئ بحرية وموانئ برية ويمر على موانئ جافة ومناطق لوجستية، وهذا محقق بالكامل في هذا الممر اللوجيستي الهام وهو ممر الاسكندريه/ جرجوب/ السلوم.

منطقة جرجوب منطقه اقتصادية خاصة سيصدر لها قرار جمهوري قريبا

ولفت الى أن منطقة جرجوب منطقه اقتصادية خاصة سيصدر لها قرار جمهوري قريبا يتم إعداده على غرار المنطقة الاقتصادية الخاصة بشرق بورسعيد أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لمنطقة شمال غرب خليج السويس المسماه بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

وذكر وزير النقل أن مصر تتوسع في هذا النمط من المناطق الاقتصادية والتي تشمل مظاهر تنمية عديدة مثل المنطقة الاقتصادية بجرجوب، حيث تشتمل على منطقة صناعية كبيرة جدا ومنطقة لوجستية ظهير للميناء وتقوم بخدمة المنطقة الصناعية بالإضافة إلى منطقة الميناء والمخطط أن يشمل 8 كيلو أرصفة (جزء موجود حاليا والجزء الآخر جاري انشاءه) ومحطات لتداول وتصنيع الحبوب، وكذا منطقة هامة جدا وهي منطقة لتصنيع الهيدروجين الاخضر وتصديرة.

وأشار إلي أن لا يوجد منطقة صناعية أو اقتصادية أو لوجستية ستنهض الا ومعها مجتمع عمراني جديد، حيث يتم تنفيذ منطقة سكنية على أعلى مستوى فيها كل مستويات الاسكان ومنطقة خدمية مستقبلية تضم جامعات ومدارس لخدمة هذا المجتمع العمراني الجديد المتكامل.

يوجد مناطق صالحة للزراعة في هذه المنطقة

كما أنه يوجد مناطق صالحة للزراعة في هذه المنطقة وجنوب قرية النجيلة بالتحديد وطبقا للدراسات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع مراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ومعاهد المياة التابعة لوزارة الموارد المالية والري سيتم تحديد انسب المناطق الخاصه للزراعات وترتيب المحصول لهذه المنطقة بحيث ستصبح منطقة جرجوب منطقة اقتصادية صناعية تنموية زراعية متكاملة.

واضاف وزير النقل أن هذا هو المشروع الثالث في هذه المنطقة، لافتا إلى أن المشروع الأول والجاري إعداد الوثائق الخاصة به وتعاقداته وهو تنفيذ محطة تصنيع وتداول للحبوب والمشروع الثاني وجاري الاعداد لاتفاقية الشروط والأحكام الخاص به وهو الهيدروجين الاخضر واليوم نحتفل بتوقيع المشروع الثالث وهو توقيع مذكرة التفاهم ما بين الحكومة المصرية ودولة كوريا الجنوبية ممثل في شركة stx الكورية الجنوبية، وعندما يتم الانتهاء من هذه الدراسات الخاصة بهذه المشروعات بدقة سوف يتم اجراء التعاقد الخاص به.

وأوضح وزير النقل ان هذا المشروع وكافة المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر تعكس جدية الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية في كافة ربوع البلاد وليس فقط في القاهرة ولا في الوجهين البحري والقبلي بل في اقصى الشمال الغربي ، حيث تحظى كل ربوع مصر باهتمام القيادة السياسية واهتمام الحكومة لتحقيق الرخاء والخير لكافة المواطنين.