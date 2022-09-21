وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم مع شركة سكك حديد ألمانيا لتبادل سائقي القطارات

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بشأن برنامج تبادل سائقي القطارات بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكك حديد ألمانيا DB.

جاء ذلك في ختام زيارته لألمانيا، وقام الوزير ورولاند بوش رئيس شركة سيمنز العالمية قائد تحالف شركات سيمنز العالمية “أوراسكوم/ المقاولون العرب” المنفذة لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بإجمال أطوال 2000 كم بزيارة جناج شركة سيمنز العالمية في معرض السكك الحديدية اينو ترانس.

وتم مشاهدة أحدث انواع القطارات الكهربائية المعروضة بجناح شركة سيمنز واستمع الوزير الى شرح عن مميزات كل قطار والسرعة التصميمية والتشغيلية له، واشاد الوزير بشركة سيمنز التي تستخدم احدث انواع تكنولوجيا تصنيع القطارات الكهربائية السريعة على مستوى العالم.

ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً مع رولاند بوش رئيس سيمنز العالمية، وبحضور رئيسي هيئتي السكة الحديد والأنفاق ومساعد الوزير للسكك الحديدية ومترو الانفاق ورئيس شركة اوراسكوم وقيادات المقاولون العرب، وتم التأكيد على الخطوات التنفيذية الخاصة بتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة، حيث من المخطط البدء في الانتاج الكمي للقطارات الكهربائية السريعة الخاصة بمصر بداية من شهر نوفمبر القادم.

من جانبه، أعرب رولاند بوش عن سعادته البالغة بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر وبالتعاون مع اوراسكوم والمقاولون العرب، مشيراً إلى أن ذلك دليل على الشراكة القوية بين الجانبين لتنفيذ مشروعات عملاقة تخدم الشعب المصري، مؤكداً على التعاون المستقبلي مع وزارة النقل المصرية في توطين هذه الصناعة في مصر، لتكون البوابة التي يتم الانطلاق منها إلى إفريقيا.

كما التقى وزير النقل بهبة فارس رئيس مجلس إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، وذلك لمتابعة الموقف التشغيلي والصيانة لكل من الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف LRT واللتان تديرهما RATP.

وأكد ضرورة العمل بشكل دوري لتقديم اعلى مستويات الخدمات لجمهور الركاب خاصة مع الامكانات الفنية والإدارية والتشغيلية الكبيرة لشركة RATP الفرنسية والتي مكنتها من إدارة خطوط المترو في عدد من دول العالم.

شركة RATP الفرنسية: دفعنا بأفضل خبرائها في مجال التشغيل لإداره الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي

من جهتها، أكدت رئيس مجلس إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية أن تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من أولويات الشركة والتي قامت بالدفع بمجموعة من أفضل خبرائها في مجال الاداره والتشغيل لإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف بما يحقق أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

والتقي الوزير كلا من رؤساء شركتي الستوم الفرنسية، وكذلك هيونداي روتم الكورية الجنوبية لمناقشة مشروعات توريد الوحدات المتحركة لمترو الانفاق، وكذلك مشروعات تطوير نظم الاشارات بخطوط السكك الحديدية، كما التقى مع رئيس شركة سكودا التشيكية للوحدات المتحركة والمتخصصة في مجال انتاج الترام وصيانة الوحدات المتحركة.

كما شهد وزير النقل على هامش زيارته لألمانيا توقيع مذكرة تفاهم بشأن برنامج تبادل سائقي القطارات بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكك حديد ألمانيا DB.

وتشمل مذكرة التفاهم اتفاقية التعاون في تبادل الموظفين وتاهيل العمالة المهرة وفقا للمعايير والاساليب والثقافة الالمانية من اجل المنفعة المتبادلة وقيام شركة سكك حديد ألمانيا DB تعيين سائقي القطارات في مصر وتدريبهم في مصر والمانيا وفقا للمعايير الالمانيه لمده 18 شهر وتوظيفهم بشكل دائم بسبب نقص العمالة الماهرة في المانيا.

كما تعتزم سكك حديد مصر تزويد شركة سكك حديد ألمانيا DB بسائقي القطارات الذين يستوفون المتطلبات اللازمة بالاضافة الى قيام شركة سكك حديد ألمانيا DB بتدريب مدربي سكك حديد مصر لمدة 9 أشهر في مصر والمانيا على تدرب قياده القطارات وفقا للمعايير الالمانيه ومنهجيات نقل المعرفه وثقافه العمل الالمانيه وتم الإتفاق بين الجانبين علي بدء مشروع تجريبي بحوالي 20 سائق قطار و 5 مدربين في الشهر القادم.

الوزير: مذكرة التفاهم تأتي في إطار مواصلة تطوير منظومة السكة الحديد بكل عناصرها

وأكد وزير النقل على اهمية مذكرة التفاهم الموقعة والتي تأتي في إطار مواصلة التطوير والاصلاح والتحديث لمنظومة السكك الحديدية بكل عناصرها، وفي ضوء الاهتمام الكبير بالعنصر البشري في المنظومة، حيث يعد العنصري البشري أحد اهم عوامل نجاحها، وكذلك لزيادة جودة خدمات السكك الحديدية المصرية وكفاءتها وسلامتها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذا القطاع، وخاصة مع تزايد عدد الركاب بالإضافة الى تقديم وسيلة نقل مستدامة وصديقة للبيئة.

جدير بالذكر أن شركة سكك حديد ألمانيا (DB) تعتبر واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال النقل، ولها نطاق واسع من الخبرات والمرجعيات في جميع أنحاء العالم في هذا المجال الخاص بالخدمات الاستشارية، وكذلك في مجال احتياجات التدريب والتعليم والتشغيل والصيانة حيث تعد من الشركات العالمية المتخصصة والمتقدمة في هذه المجال.