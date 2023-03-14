وزير النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار للسكة الحديد

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية بشأن إنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى في بني سويف على مساحة 5 افدنة ملك هيئة سكك حديد مصر لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر، وكذلك لجميع الهيئات والشركات التابعة

النقل مع امكانية التصدير للخارج مستقبلاً، وكذلك تجهيز المصنع بالمعدات والالات اللازمة.

ووقع على مذكرة التفاهم المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمهندس خالد محمود يحيي رئيس شركة لينزا ايجيبت.

وصرح وزير النقل أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بالسكة الحديد وتصنيعها محليا مثل (أنظمة الربط، ولقم الفرامل، والعجل، ومثبتات السكة)، كما تتضمن المذكرة الاستعانة بمهندسين وعمال من هيئة السكك الحديدية وقيام شركة لينزا بتقديم دراسة جدوى عند التوسع في إنتاج مكونات أخرى لوزارات أخرى داخل مصر.

واوضح وزير النقل ان هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل وقطع الغيار اللازمة لها في مصر وفق أحدث الأساليب، وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع الشركات المتخصصة ولاسيما الشركات الدولية، وكذلك في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل، حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص ممثلاً في شركة لينزا إيجيبت.

كامل الوزير: جار التعاون مع الشركات العالمية في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة

وأشار وزير النقل إلى أنه جاري التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة مثل تالجو الاسبانية العالمية وهيونداي روتيم الكورية الجنوبية وشركة اليستوم الفرنسية بما يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ذلك يمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة الذي تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي.

وأضاف أن مثل هذه المشروعات تساهم في توفير العملة الصعبة والتي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد قطع الغيار والقطارت، كما تساهم في توفير فرص العمل للشباب، وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومي بالتصدير إلى كافة دول العالم خاصة قارة أفريقيا.

وأكد وزير النقل على ضرورة وجود شريك اجنبى متخصص فى ذات المجال، حيث تقوم حالياً شركة لينزا بعدد من المباحثات مع بعض الشركات الأجنبية للتعاون معها في مجال التصنيع المحلي وسيتم تكثيف المباحثات بعد توقيع مذكرة التفاهم.

جدير بالذكر انه سيتم انشاء شركة مشتركة بين هيئة السكك الحديدية وشركة لينزا (شركة مشروع) لإدارة المصنع، هذا وقد قامت شركة لينزا بعمل دراسة سوقية مبدئية لإنشاء خط انتاج المحركات الكهربائية والتي تستخدمها وزاره النقل، وكذلك باقي قطاعات الدولة المصرية مثل (وزارة الاسكان – محطات المياه والصرف الصحي – وزارة الري – قطاع البترول – قطاع توليد الكهرباء) مع شركة سيمنز الألمانية.