وزير النقل : توقيع مذكرة الشروط والأحكام بين موانئ البحر الأحمر و«موانئ أبوظبي»

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أمس، توقيع مذكرة الشروط والأحكام لمنح حق الالتزام لإدارة وتشغيل وإنشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، وذلك بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى، التابعة لشركة أبوظبي القابضة وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض،

قام بالتوقيع على المذكرة اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وسيف المزروعى رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ ابو ظبى،

يأتي هذا التوقيع كبداية لتعاون كبير بين وزارة النقل المصرية وشركة أبوظبي القابضة لإقامة مناطق صناعية ولوجيستية تخدم الميناء.

يأتي ذلك بعد 48 ساعة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وفي إطار أيضًا توجيهات الرئيس بجعل مصر مركزًا عالميًّا للتجارة واللوجيستيات.

ويعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا هو أحد المشروعات القومية الهامة نظرًا للموقع الإستراتيجى على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتارًا، وطول أرصفة 1000 متر، وعمق 17 مترًا لتداول الحاويات، وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، ومخطط بدء التشغيل به مطلع عام 2024، ويعتبر هو النافذة الجديدة لتجارة جنوب الوادى والمثلث الذهبى.

توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ البحر الأحمر وشركة أبوظبي للموانئ

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة أبوظبي للموانئ بشأن التعاون في مجال تطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا،

وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال السفن السياحية، وكذلك أيضًا توفير المعدات وتطوير نظم الإدارة والتشغيل والتعاون، بما يسمح لها بالمنافسة مع الموانئ العالمية الأخرى في مجال السياحة وزيادة القدرة التنافسية مع هذه الموانئ لجذب أكبر عدد ممكن من السياح.

يضاف إلى ما سبق، التخطيط لتشغيل خط بحري لسفن الكروز السياحية يربط بين كل من أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ والعقبة،

خاصة أن موانئ أبوظبي شركة متخصصة في تشغيل الموانئ ومحطات السفن السياحية وتقديم الخدمات البحرية وتتمتع بخبرة كبيرة فيما يتعلق بأعمال السفن السياحية،

قام بالتوقيع على المذكرة كل من اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والأستاذ سيف المزروعى رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي.

«النقل» تُنفذ خطة لتطوير كل الموانئ المصرية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط

وأكد وزير النقل أن الوزارة تنفذ خطة لتطوير كل الموانئ المصرية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، وأنها قامت على مدار عام بالترويج وعرض الفرص الاستثمارية بالموانئ على المشغلين العالميين،

والذى أسفر عن توقيع مذكرة تحالف بين شركة المجموعة المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي خلال فعاليات معرض النقل الدولى واللوجيستيات TransMea فى نوفمبر الماضي،

وعلى مدار هذه الفترة كانت هناك مناقشات لعمل الداراسات المالية والسوقية، التى أسفرت عن نتائج إيجابية لهذا المشروع إلى أن تم توقيع مذكرة الشروط والأحكام/ اليوم.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى نجاح وزارة النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية، وكذلك المشغلون العالميون للعمل داخل مصر مثل CMA في ميناء الإسكندرية ويورو جيت وهاباج لويد وكونتشيب في ميناء دمياط وهاتشيسون في ميناءي الإسكندريه والسخنة،

واليوم موانئ أبوظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، مما يسهم في التنافسية في الأداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة، مما يعود على المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كل نواحي البلاد، مما سيكون له الأثر الأكبر على الاقتصاد القومي والتنمية.