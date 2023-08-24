وزير النقل: توقيع عقد تمويل وإنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان مع «MSC»

شهد وزير النقل الفريق مهندس الوزير توقيع عقد تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان مع الشركة الفائزة بالمناقصة العالمية (MEDLOG MSC) للبدء في تنفيذ المشروع، حيث تم تخصيص مساحة 250 فدان بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي، وتم تقسيم مساحة المشروع إلى منطقتين (الأولى بمساحة 130 فدان مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والثانية بمساحة 120 فدان مخصصة لإنشاء المركز اللوجيستي).

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بتنفيذ عدد من الممرات اللوجيستية (اهمها الممر الوجيستي العريش/ طابا) وتطوير الموانئ البحرية وانشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية (15 ميناء جافا ومنطقة لوجيستية).

وأكد وزير النقل على أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في خدمة حركة التجارة، حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن الإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.

الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع جيد

وأوضح أن الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعاً لمواني الحاويات الرئيسية في مصر وسيخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها، مما يودي الى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر، وخاصة وأن المشروع متصل بشبكة الطرق وسيتم ربطه بشبكة السكك الحديديه من المواني البحرية الى الميناء الجاف.

ولفت وزير النقل إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام PPP لمدة 30 عاما، ومن المخطط تداول 400 ألف حاوية سنويا بتكفله استثمارية حوالي 100 مليون دولار يتحملها المستثمر بالكاملة.

جدير بالذكر أن شركة (MEDLOG MSC) تشغل الخط الملاحي الأول عالميا وهو ما يجسد أهمية المشروع في خدمة حركة التجارة بين مصر والدول الأجنبية، كما يجسد تقدم مصر في الترتيب العالمي للأداء اللوجيستي.

وقامت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للمواني البرية والجافة بتوصيل كافة المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض (طرق ــ كهرباء ــ مياة شرب ــ صرف صحى ــ اتصالات)، وجاري حالياُ توصيل وصلة خط سكة حديد الى الميناء (الروبكي/ العاشر/ بلبس).

توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة وانشاء وادارة ميناء برج العرب الجاف

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة وانشاء وادارة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف، بين الهيئة العامة للمواني البرية والجافه وشركة أوشن اكسبرس شيبنج.

وقال وزير النقل إنه سيتم إنشاء المشروع على مساحة 120 فدانًا بمدينة برج العرب على الطريق السريع الرابط بين مدينة برج العرب ومنطقة بنجر السكر الزراعية، ويلاصق المشروع حرم السكة الحديد لمدينة برج العرب ومجاور للمنطقة الصناعية الخامسة القائمة بالمدينة ويبعد 56 كم عن ميناء الإسكندرية البحري و48 كم عن ميناء الدخيلة و20 كم عن مطار برج العرب، ومن المخطط ربط الميناء الجاف بشبكة خطوط السكك الحديدية.

والمحور اللوجيستي الجاري تنفيذه حاليا لربط المنطقة الصناعية ببرج العرب بمواني الإسكندرية والدخيلة وأبو قير البحري، كما سيخدم مبناء برج العرب الجاف ميناء جرجوب البحري.

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل 40% من مساحة الموقع وتشمل محطة استقبال القطارات (مرحلة أولى) وساحة المناولة بالكامل والنصف الأول من ساحة الحاويات، بالإضافة الى كافة خدمات الحاويات الفارغة وتقسيم الحاويات وساحات الفحص ومبنى الجمارك وجميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء.

وأشار وزير النقل الى أن التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية والفوقية للمشروع تبلغ 780 مليون جنيه ومخطط تنفيذها في 12 شهر على ان يتم استكمال المرحلة الثانية مدة 24 شهر.

وذكر أن ان المشروع سيوفر كافة الخدمات المينائية لنطاق مدينة برج العرب الجديدة بحجم تداول سنوي 120 الف حاوية مكافئة و2.5 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويا بأجمالي حوالي 4.2 مليون طن سنوياً، بالإضافة الى توفير ساحات تصل الى 85 الف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.