وزير النقل: توقيع عقد تأجير العبارة الرياض لشركة «MACNA» السعودية

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بمقر الوزارة بالعاصمه الإدارية الجديدة توقيع عقد تأجير العبارة الرياض التابعة لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري إحدى شركات وزارة النقل لشركة MACNA بالمملكة العربية السعودية، وذلك للعمل في الإبحار الساحلي بين جيزان وفرسان السعوديتين، وذلك في إطار تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاربا بين البلدين الشقيقين، وقام بتوقيع العقد كل من من اللواء بحري محمد طلعت رئيس شركة القاهرة للعبارات ومايكل ماكورت المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة MACNA السعودية.

صرح وزير النقل خلال فعاليات التوقيع بأن هذا العقد هو الأول الذي يتم توقيعه في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن هذا يتواكب مع أن الوزارة وهيئاتها وشركاتها تتبع أسلوبا جديدا في الإدارة، خاصة مع الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن ملامحها ليس فقط الانشاءات والبنية التحتية والطرق الجديدة والمشروعات العملاقة والتي تعتبر ركنا أساسيا بها واحدي مظاهرها المهمة، ولكنها تشمل أيضا الفكر الجديد الذي يتجسد أهم مبادئه في تحقيق المصلحة العليا بأفكار متطورة وجديدة تواكب أحدث النظم العالمية.

كامل الوزير: هذا التوقيع أحد خطوات عودة الأسطول التجاري المصري إلى الريادة في المنطقة

وأضاف أن هذا التوقيع هو أحد خطوات بداية عودة الأسطول التجاري المصري إلى سابق عهده، تمهيدا إلى عودته إلى الريادة في المنطقة، موضحا أن هذا التوقيع يأتي أيضا في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والعربي والمحلي في كافة القطاعات ومنها قطاع النقل البحري.

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية وجهت بالارتقاء بالأسطول التجاري المصري وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل البحري، لدعم الاقتصاد القومي وأن الفكر الجديد يأتي من الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة أفضل استغلال، بالتزامن مع بناء أسطول تجاري مصري من خلال تملك وشراء سفن وعبارات تجارية جديدة لصالح شركات القاهرة للعبارات والوطنية للملاحة والجسر العربي للملاحة البحرية.

ولفت إلى أنه من خلال هذا الفكر الجديد تقوم شركة القاهرة للعبارات بتأجير العبارة الرياض للمحافظة على الكفاءة الفنية لها، والحصول على دخل للشركة يساهم في تنفيذ خطتها لتطوير وشراء وحدات جديدة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق هو بداية لاتفاقيات وخطوات أخرى لتدعيم الاسطول التجاري المصري.

وطالب وزير النقل رئيس وقيادات شركة القاهرة للعبارات بالتنفيذ العاجل لخطة تطوير الشركة وأسطولها والدفع بالقيادات الشابة لخلق جيل جديد من الفنيين المتخصصين، بما يتواكب مع ما يتم تنفيذة من تطوير في هذا القطاع المهم.

ومن جانبه أشاد مايكل ماكورت المدير التنفيذي لشركة Macna السعودية بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال النقل البحري، وبما شاهده من مشروعات عملاقة جاري تنفيذها في مصر وفي كل المجالات، ومنها مشروع العاصمة الإدارية واصفا كل المشروعات بانها مبهره.

الجدير بالذكر ان شركة القاهرة للعبارات المملوكة لوزارة النقل تمتلك عبارتين، وهما الرياض والقاهرة، حيث يتم تشغيل الثانية على الخط الملاحي الغردقة/ ضبا، وأن العبارة الرياض يمكنها نقل 1168 راكبا و150 سيارة و15 أتوبيسا.